In questo weekend si giocheranno le partite della 37° giornata di Serie A. La programmazione completa dei match in tv.

Questo weekend ci aspettano gli incontri della 37° giornata di Serie A che potrebbero regalarci gli ultimi verdetti della stagione 2020/2021. Appurata la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter e le retrocessioni di Crotone e Parma, le attenzioni saranno rivolte principalmente alla lotta per entrare in Champions League.

Quando mancano solo due giornate alla fine infatti sono rimaste in cinque a lottare per i tre posti ancora disponibili: Atalanta, Milan, Napoli, Juventus e Lazio. Ogni passo falso può essere decisivo e addirittura le due squadre lombarde potrebbero già festeggiare con un turno di anticipo. Questo il programma completo della 37° giornata, con orari e canali tv:

15/5 15.00 Genoa-Atalanta SKY

15/5 15.00 Spezia-Torino SKY

15/5 18.00 Juventus-Inter SKY

15/5 20.45 Roma-Lazio DAZN

16/5 12.30 Fiorentina-Napoli DAZN

16/5 15.00 Benevento-Crotone SKY

16/5 15.00 Udinese-Sampdoria DAZN

16/5 18.00 Parma-Sassuolo SKY

16/5 20.45 Milan-Cagliari SKY

17/5 20.45 Verona-Bologna SKY

Serie A, sabato decisivo per Champions e salvezza

Sabato 15 maggio sarà ricco di appuntamenti con ben 4 match in programma. Si parte con Atalanta-Genoa, con i bergamaschi decisamente favoriti visto che i rossoblù si sono garantiti già la salvezza. Alle 15 l’importantissima sfida salvezza tra Spezia e Torino, attualmente entrambe a +4 sul Benevento ma i granata devono ancora recuperare la partita con la Lazio.

Il sabato prosegue con il derby d’Italia tra Juventus e Inter: i nerazzurri proveranno a fare un ulteriore sgambetto agli odiati rivali che, in caso di sconfitta, potrebbero essere definitivamente tagliati fuori dalla Champions League. In serata il derby di Roma, con la Lazio all’ultima chiamata per l’Europa e la Roma che vuole salvare l’orgoglio dopo una stagione disastrosa. Importante difendere anche il settimo posto dall’assalto del Sassuolo.

Domenica invece Napoli e Milan cercheranno punti per l’Europa, mentre il Benevento dovrà assolutamente vincere e sperare in qualche passo falso davanti per poter sperare ancora nella salvezza.