Gigi Buffon non sarà più il portiere della Juventus. La decisione è stata annunciata in un’intervista a Bein Sports

Un’altra notizia bomba nel mondo del calcio italiano e specialmente per i tifosi juventini. Gigi Buffon, storico portiere bianconero, ha detto ufficialmente addio alla Juventus per la seconda volta.

La decisione, a dire il vero, non è stata del tutto inaspettata: già da qualche mese era ben chiaro che le strade di Buffon e dei bianconeri si sarebbero separate a fine stagione, ma come sempre c’era chi sperava in un ripensamento clamoroso dell’ultimo minuto.

Del resto già la prima volta, quando l’estremo difensore lasciò Torino per andare al PSG, c’era stato un colpo di scena e Gigi era tornato in bianconero. Questa volta però l’addio sarà definitivo.

Gigi Buffon lascia la Juve: “Potrei smettere di giocare”

“Penso di aver dato tutto per questa squadra. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo“. Così l’ex portiere della Nazionale in un’intervista rilasciata alla tv Bein Sports.

Buffon dovrebbe comunque giocare titolare nel match di domani col Sassuolo che potrebbe essere decisivo nella lotta per un posto in Champions League, oltre che per aumentare il suo record di presenze in Serie A. La sua ultima chanche di vincere un titolo con la sua Juve, invece, ci sarà in Coppa Italia contro l’Atalanta.

Per quanto riguarda il suo futuro, Gigi non ha ancora preso una decisione definitiva: “O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa lo prendo in considerazione”. Nei mesi passati si era parlato di un suo accordo in vista proprio con l’Atalanta, visto che quasi sicuramente i bergamaschi giocheranno la prossima Champions.

Ma Buffon potrebbe anche dedicarsi alla sua nuova attività di istruttore. Proprio pochi giorni fa su Instagram il portiere aveva presentato la sua accademia per i più giovani: “Questa avventura ricopre un ruolo molto importante e speciale per me, poiché rappresenta il luogo dove posso trasmettere tutte le mie esperienze e i miei insegnamenti a tutti coloro che, come me da piccolo, sognano di diventare grandi portieri”.