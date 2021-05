L’Isola dei Famosi è ormai diventato il centro dei dibattiti dei social. Questa volta Ilary Blasi era sconvolta ed ha lasciato il compito a Massimiliano Rosolino.

E se una volta all’Isola dei Famosi abbiamo visto Ilary Blasi sconvolta accasciarsi a terra e fingersi priva di sensi, immaginate la reazione che avrà avuto davanti a questa ennesima scena. Un misto di grottesco e mistico divertimento.

C’è da dire che la bella conduttrice romana ne ha viste di tutti i colori sin da quando ha iniziato a condurre quest’edizione. Assieme ai suoi opinionisti di fiducia, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, non si è davvero risparmiata nulla.

Ciliegine sulla torta son sicuramente state le litigate in diretta, l’abbandono improvviso di Iva Zanicchi e quello che è accaduto proprio con lei, la mitica Fariba Tehrani. Il tutto ha lasciato senza parole la conduttrice.

Isola dei Famosi, Fariba Tehrani sconvolge Ilary Blasi: Massimiliano Rosolino interviene

- Advertisement -

La bella conduttrice romana ha infatti avuto a che fare con una incattivita e decisa Fariba Tehrani che in diretta dall’Honduras non voleva lasciare gli auricolari ed il microfono. La donna infatti cercava di parlare con la figlia, Giulia Salemi, e non voleva lasciare spazio agli altri.

“E’ la prima volta che succede questo in tutte le edizioni dell’Isola dei Famosi” commenta in modo schietto Ilary Blasi davanti ad una Fariba che proprio non voleva lasciare la postazione.

Ebbene tutti i tentativi della conduttrice sono stati vani ed infatti ad un certo punto è dovuto intervenire proprio Massimiliano Rosolino. “Mamma per favore ascolta di più e parla di meno” commenta Giulia Salemi per cercare di dire alla propria mamma di tornare dagli altri.

Massimiliano Rosolino all’ennesimo “sta parlando mia figlia” di Fariba e commento di Giulia Salemi ha risposto portando via la Tehrani che proprio non voleva staccarsi da lì. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha infatti dovuto letteralmente portare Fariba dalla postazione nomination alla postazione dei naufraghi.

La confusione a quel punto era davvero tanta e non si sapeva proprio come andare avanti siccome la bella conduttrice era rimasta davvero frastornata. Dobbiamo però dire che con la signora Tehrani si fa davvero fatica a starle dietro. Un uragano di emozioni e di forza. Un personaggio assolutamente da reality e che ha macinato già tantissimi fan.

Fariba è infatti uno dei personaggi più forti al momento sull’Isola. Intanto però la Blasi davvero si è “rinc****nita”, lo ha dichiarato lei stessa, così come riportato di seguito. E tutti amano Ilary Blasi anche per questo.