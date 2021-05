Nuovi problemi di salute per Silvio Berlusconi, che nella mattinata di oggi, martedì 11 Maggio 2021 è stato di nuovo ricoverato a Milano.

Intorno alle 7.00 del mattino di oggi, martedì 11 Maggio 2021, Silvio Berlusconi sarebbe tornato nuovamente in ospedale, al San Raffaele di Milano.

Il leader di Forza Italia ed ex primo ministro italiano, personaggio fortemente controverso, non è nuovo ai ricoveri.

Berlusconi, infatti, è uscito l’ultima volta dall’ospedale solo lo scorso 30 Aprile, dopo una degenza di 24 giorni.

Ad 84 anni, di certo, fare avanti ed indietro dall’ospedale preoccupa certamente i suoi sostenitori ma solleva anche dubbi.

Ecco che cosa sappiamo del ricovero di oggi.

Silvio Berlusconi e i nuovi problemi di salute: il ricovero di oggi al San Raffaele

Secondo le prime indiscrezioni, Silvio Berlusconi sarebbe stato ricoverato a causa di accertamenti. Il leader di Forza Italia, infatti, ha contratto il Covid-19 nell’autunno dello scorso anno e, data la sua età avanzata, di certo ha bisogno di essere monitorato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvio Berlusconi (@silvioberlusconi_official)

- Advertisement -

Spaventa l’appuntamento così ravvicinato tra un ricovero e l’altro: lo scorso 30 Aprile, infatti, Berlusconi era stato dimesso dopo quasi un mese di degenza.

Undici giorni dopo ed ecco che di nuovo Silvio Berlusconi viene ricoverato, sempre nella struttura dell’ospedale privato del San Raffaele di Milano.

LEGGI ANCHE –> Barbara Berlusconi conferma di essere incinta: arriva l’annuncio su Instagram, ecco la foto ufficiale

Secondo quanto riportato da Ansa, quindi, il leader della destra liberale sarebbe tornato in ospedale per proseguire i percorsi di terapia. Dopo aver contratto il Covid-19, infatti, ed all’età di 84 anni, è impensabile aspettarsi che Berlusconi non soffra delle conseguenze di questa terribile malattia.

Necessario, quindi, il ricovero per continuare a sottoporsi ad un ciclo di terapia, che dovrebbe aiutarlo a combattere gli strascichi della malattia. Ma è davvero questo il motivo per cui Berlusconi è stato ricoverato di nuovo? C’è chi ipotizza, infatti, che il ricovero non sia legato solo ai problemi di salute.

I rinvii delle udienze per il processo Ruby Ter: ecco quanti ce ne sono stati

Tra due giorni, infatti, proprio il 13 Maggio 2021, Berlusconi sarebbe dovuto tornare in tribunale, per assistere all’udienza sul processo Ruby Ter. L’intero procedimento, che sta ormai arrivando a conclusione, è in sospeso da quasi un anno, in attesa della convalida della richiesta di condanna fatta dal pm Valentina Magnini, che ha chiesto, per Berlusconi, 4 anni e 2 mesi.

LEGGI ANCHE –> Francesca Pascale: “molto lontana da una brutta destra”. L’ex di Berlusconi pronta per una nuova avventura

Il primo rinvio, infatti, risale al 21 Maggio del 2020, quando le restrizioni causate dal Covid-19 hanno impedito ai legali di raggiungere Siena. Il secondo rinvio è di Ottobre 2020, quando Silvio Berlusconi risultò positivo al Covid-19. Un terzo rinvio, invece, risale al 25 Novembre 2020 quando Berlusconi chiese (ed ottenne) di poter deporre in aula.

Dal 14 Gennaio 2021, poi, gli altri rinvii sono sempre stati legati alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Il ricovero di oggi, quindi, potrebbe essere un nuovo “inciampo” sulla strada della giustizia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvio Berlusconi (@silvioberlusconi_official)

L’unico che può rispondere a questa domanda è proprio Silvio Berlusconi, ricoverato (al momento in cui scriviamo) in una suite al sesto piano del reparto Diamante dell’ospedale.