Ascolti TV Auditel lunedì 10 Maggio 2021. Stavolta vince lo share L’Isola dei Famosi. Chiamami Ancora Amore stabile. Bene Report, male Nicola Porro

Il riscatto dell’Isola dei Famosi. Si può proprio dire questo, visti i risultati della serata Auditel degli ascolti tv di ieri, lunedì 10 maggio 2021. In un colpo solo il reality di Canale 5 segna un miglioramento generale e allo stesso vince la serata dello share, battendo la Rai. 3.110.000 spettatori con uno share in salita al 19%. Il miglior risultato stagionale dopo quello della prima puntata per il programma Mediaset condotto da Ilary Blasi, che arrivato alla 16esima puntata ottiene finalmente un sussulto.

Chiamami ancora Amore su Rai 1, invece, ottiene un numero assoluto di spettatori maggiore (3.550.000) ma lo share è inferiore, fermo al 15.3%. E’ questo il valore che fa riferimento, visto che il numero medio di spettatori è calcolato su una media che tiene conto della durata del programma. L’Isola, che dura di più della fiction di Rai 1, è riuscito a conquistare una “fetta” maggiore di pubblico.

Ascolti tv Auditel, bene l’Isola. Grande risultato per Report

Chiaramente manca ancora la conquista del numero di spettatori medio per completare l’opera, ma la crescita è evidente. Anche perché la serie tv di Rai 1 ha ottenuto un risultato stabile. Positivo, ma non eclatante. Su Rai 2, il film “A Napoli non piove mai” ha messo davanti alla tv 1.160.000 spettatori con uno share del 4.9%. Tornando a Mediaset, il film su Italia 1 “John Wick” ha intrattenuto 1.7680.000 spettatori con share del 7.8%. Passando all’attualità e alla politica, buon risultato per Report su Rai 3, che ottiene uno share del 12% e ben 2.862.000 spettatori. Niente male.

Demolita la concorrenza di Nicola Porro e del suo “Quarta Repubblica”, che è stabile con 1.001.000 spettatori e uno share del 5.6%. Si pensava che la presenza di Michele Santoro come ospite potesse fare da traino, ma non è stato così. Su La7 il film “Il Giurato” ha ottenuto 477.000 spettatori e uno share del 2.1%. Infine, la nuova stagione di 4 Hotel su TV8 conquista l’1.7% di share. Chiude “Fuori in 60 secondi” sul Nove, che totalizza 319.000 spettatori e uno share dell’1.5%.