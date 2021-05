Tommaso Zorzi e Lorenzo Campi si sarebbero già lasciati. Le parole dell’influencer all’Isola sono indizi. Le ultime sulle loro relazione

Ha fatto scalpore la notizia della relazione di Tommaso Zorzi con Lorenzo Campi. I due sono stati immortalati sorridenti sul settimanale “Chi“, che – per l’appunto – ha descritto i due come una nuova coppia. Zorzi è molto conosciuto ormai, l’influencer protagonista dei grandi reality di Canale 5, mentre Lorenzo Campi è definito “il rampollo della Torino che conta”. Tra i due ci sarebbe stato del tenero, con le foto che mostrano indubbiamente un’intesa non comune.

Ovviamente i social sono letteralmente esplosi. Zorzi è un personaggio molto popolare e molto amato, anche solo l’ipotesi che si fosse fidanzato ha scatenato la curiosità di tutti. Ed è stato bravo lo stesso Tommaso a rivelare che la presunta relazione con Lorenzo era in effetti vera. La confessione è arrivata nel suo “Punto Z”, a margine dell’Isola dei Famosi. A quel punto i social hanno esultato festeggiando la nuova coppia, ma qualcosa sarebbe già accaduto.

Tommaso Zorzi e Lorenzo Campi si sono già lasciati? Le ipotesi corrono sui social

Ieri, lunedì 10 maggio, nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi sempre Tommaso ha parlato in maniera alquanto sospetta. Tanto che i soliti attenti sono praticamente certi che i due si siano perfino lasciati. Quando Andrea Cerioli ha ricevuto la “sagoma” della sua fidanzata, scegliendo lei (pensava fosse quella vera) invece che dei biscotti, Tommaso ha affermato: “Io non avrei avuto altra scelta. Solo biscotti”. Una frase sibillina, che ha fatto riflettere in molti. Un uomo innamorato non avrebbe mai detto una frase simile, sarebbe stata poco carina nei confronti del suo compagno.

Ecco perché scatta la tesi che i due si siano già lasciati. Tuttavia non sono arrivati altri chiarimenti, mentre si aspetta che Zorzi intervenga direttamente sulla questione, magari con un messaggio su Instagram. Ma sempre dai social è arrivata l’ultimissima indiscrezione: qualcuno avrebbe avvistato Zorzi in queste ore in compagnia di un ex ballerino di Amici. Ma sono solo voci ed è prematuro parlare di una nuova relazione.