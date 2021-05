Dopo la sua eliminazione da Amici, Tancredi si sarebbe offeso e dopo Arisa avrebbe tolto il follow anche a Stefano De Martino e Stash

Tancredi è stato eliminato da “Amici“, e a quanto pare non ha digerito la scelta dei giudici. Il giovane cantante, dal carattere fumantino, si sarebbe molto offeso per la sua eliminazione dal talent di Maria De Filippi. Ha dovuto salutare tutti a un passo dalla finale, finendo il suo percorso in semifinale. Eppure, Cantù Rajnoldi (questo il suo vero nome) inizialmente non ha dato a vedere la sua delusione.

Oltre a riprendere la sua vita di sempre, è tornato a utilizzare i social: cosa vietata ad ogni concorrente di Amici. Ed è proprio con questo strumento che si rimesso in contatto con i suoi fan. A loro ha annunciato che sta per pubblicare il suo primo EP, Iride, molto atteso dal pubblico di Amici. Tuttavia sta accadendo anche qualcos’altro.

Amici, il presunto gesto polemico di Tancredi dopo l’eliminazione fa discutere

Secondo alcuni follower del cantante molto attenti, dalla lista dei suoi “following” (le persone che segue su Instagram) sono scomparsi alcuni nomi “pesanti”. Tancredi, infatti, avrebbe smesso di seguire (in gergo “defollowing”) Arisa, Stefano De Martino e Stash. Si tratta, per chi non lo sapesse, di alcuni dei tre giudici “artefici” della decisione di rispedirlo a casa. Tuttavia, secondo le ricostruzioni tramite i thread su Twitter, c’è anche chi spiega che l’artista potrebbe non avere mai seguito i tre giudici.

Anche se appare difficile, visto che si tratta di personaggi noti. Anche se durante la permanenza nel talent i cellulari vengono tolti ai concorrenti, Tancredi sapeva ben prima di entrare nel programma che Stash, Arisa e De Martino sarebbero stati tra i giudici del talent. Ecco perché è improbabile che non li abbia mai seguiti, e quindi la tesi che il “defollow” sia un gesto polemico ha fondamento. Chiaramente una spiegazione del diretto interessato toglierebbe ogni dubbio.