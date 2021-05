Giulia Stabile, durante la semifinale di Amici, si è sentita male durante un’esibizione, ma ha comunque continuato a ballare. Vediamo insieme di cosa si tratta

Giulia, Akaseven, Deddy, San Giovanni e Alessandro sono i finalisti ufficiali della 20esima edizione di Amici condotto da Maria de Filippi e in onda su Canale 5 in prima serata il sabato sera.

La semifinale è stata veramente ardua: le squadre non esistevano più e quindi erano tutti contro tutti. La sfida era divisa in manche tra cantanti e ballerini. Per raggiungere la maglia della finale, i ragazzi dovevano sfidarsi esibendosi per riuscire a raggiungere due punti grazie alla giuria.

L’ansia si è fatta sentire e Giulia Stabile ne è stata vittima arrivando ad una vera e proprio crisi di panico. Vediamo come è riuscita a reagire

Giulia Stabile ha un attacco di panico durante la Semifinale di Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Giulia Stabile è l’unica ragazza che è riuscita a guadagnarsi la finale, ma la corsa per arrivare al suo obbiettivo non è stata affatto facile.

Dopo che Akaseven, capitanato dalla Pettinelli, è riuscito ad arrivare in finale tramite la manche del canto, adesso è il turno del ballo.

Serena, Alessandro e Giulia si sono inizialmente sfidati per vincere la possibilità di andare davanti alla giuria. La vittoria viene guadagnata dall’unico maschio e la Cuccarini, sua coach, applica la sua strategia.

Alessandro guadagna un punto contro Serena ed ecco che affronta Giulia. Quest’ultima riesce però a vincere. Dopo una seconda sfida di Alessandro contro Serena, la gara non è ancora finita, perché la ballerina riesce a vincere.

Ed ecco la manche finale: la Cuccarini decide di far sfidare Alessandro contro Giulia. I due ballerini hanno entrambi un punto, quindi la vittoria è determinante per prendere la maglia del serale.

Proprio qui, Giulia Stabile ha una vera e propria crisi di panico. I fan e anche la coach Peparini l’hanno notato subito: la ragazza aveva un forte tremore e il viso pallido.

La ballerina si esibisce in un ballo dedicato a sua madre che ha origini spagnole e vince il suo secondo punto. Giulia è entusiasta, urla, salta, le tremano le gambe; è riuscita ad andare in finale.

Dopo aver abbracciato San Giovanni, nonché suo fidanzato conosciuto proprio ad Amici, corre contentissima verso la sua maglia.

Una volta tornata al centro dello studio, la Peparini confessa che la ballerina ha avuto una crisi di panico durante l’ultima esibizione: “Le era presa l’ansia e tremava tanto“.

“E’ stata doppiamente brava” dice la sua coach sinceramente emozionata. “Ha avuto un vero e proprio attacco di panico… Per questo dico che è stata doppiamente brava“. La Peparini è orgogliosa e felice per la sua ballerina.

Poi aggiunge: “Giulia goditi questo momento speciale che è tutto tuo” e la invita a prendersi tutti gli applausi che si è meritata.

Giulia Stabile è riuscita a riprendersi da un crollo emotivo tutta da sola; è forte, determinata e dolce e non vediamo l’ora di rivederla nella sfida Finale di Amici 20