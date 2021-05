Barbara D’Urso chiude? Questa è la domanda che tutti i suoi telespettatori si pongono: i numeri degli ascolti, però, non mentono.

Ancora problemi per Barbara D’Urso? Le indiscrezioni riportano di “brutte notizie” da parte di Mediaset mentre invece la famosa conduttrice racconta un’altra storia sul suo profilo Instagram.

Che cosa succederà ai programmi di Barbara D’Urso ed al suo pubblico? Qual è la verità rispetto i suoi ascolti?

Cerchiamo di capirlo insieme.

Barbara D’Urso chiude? Lei celebra gli ascolti ma i fan le danno contro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

- Advertisement -

Barbara D’urso, con uno dei suoi ultimi post su Instagram, ha deciso di condividere con i suoi fan i dati sullo share della sua ultima fatica.

La D’Urso fa spesso questi post, nei quali elenca i numeri degli spettatori ed il successo della sua trasmissione.

Quello di oggi, che fa riferimento alla puntata di ieri di Domenica Live, non è da meno. Barbara D’Urso scrive:

“Buongiorno!! Ieri boom di ascolti e record per Domenica Live!! Picchi di oltre il DICIOTTO % di share e di 2 milioni 200 mila spettatori sempre prendendo la linea al 9% e con tutta la nostra amata pubblicità! In una domenica pomeriggio di sole in cui in tanti eravate fuori e con molti eventi sportivi in tv! GRAZIE per la vostra fiducia!! ❤️❤️❤️ #domenicalive#tvcommerciale#pocaspesagranderesa ❤️ #colcuore❤️ ”

LEGGI ANCHE –> Barbara d’Urso, compleanno speciale: compie 64 anni. La brutta notizia rovina la festa

A quanto pare, quindi, l’ultima puntata del suo salotto pomeridiano sembra essere andata benissimo.

Un modo per zittire le critiche, che piovono sempre copiosamente su di lei e sul suo team, e che sono di certo aumentate da quando i suoi spazi sono stati ridotti.

I commenti sotto il post, però, raccontano una realtà diversa.

In molti la insultano, sostenendo che è a poche “giornate” televisive dalla sospensione; altri, invece, analizzano i numeri e rispondono per le rime.

C’è chi dice che i numeri sono tarocchi e chi, invece, sostiene che l’arrivo di Mara Venier (con Domenica In) le abbia fatto chiudere la giornata, in realtà, all’11%.

Chi avrà ragione?

Cattive notizie per Barbara D’Urso? Ecco cosa potrebbe fare Mediaset

Il dominio di Mara Venier sulla domenica è ormai, a quanto pare, assodato ed impossibile da spodestare.

Domenica In, infatti, ha totalizzato il 19.2% di share con una media costante ben oltre i 2 milioni di spettatori, quasi 3.

Barbara D’Urso, invece, ha toccato un massimo di poco più di 2 milioni, rimanendo molto bassa e con una media intorno al milione e mezzo di ascolti.

La disfatta è ancora più cocente: come riportano i dati d’ascolto, infatti, Barbara D’Urso è stata battuta anche dal programma Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini.

LEGGI ANCHE –> Colpaccio per Mara Venier: ecco cosa succederà nell’edizione dello Zecchino D’Oro 2020

In casa Mediaset, quindi, si preparano forse nuovi rimpasti di palinsesto e cambi di direzione.

C’è chi parla di una chiusura definitiva per Domenica Live che, già orfano della serata, potrebbe chiudere i battenti in autunno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Cosa succederà in casa Mediaset e quale sarà il futuro di Barbara D’Urso?

Per saperlo bisognerà aspettare la fine della stagione televisiva ed i veri dati sugli ascolti.