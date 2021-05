Uomini e donne, rivelazioni pazzesche: “sparlano della redazione”

Grandi rivelazioni a “Uomini e donne”: un “cavaliere” ha dichiarato che qualcuno ha sparlato della redazione del programma dietro le quinte. Bufera in studio

Riccardo Guarnieri è sicuramente uno dei “cavalieri” più famosi passati per il parterre maschile del dating show “Uomini e donne” condotto da Maria De Filippi. Proprio Guarnieri ha rivelato di aver saputo che un suo “compagno d’avventura” all’interno del programma, ha sparlato della redazione e questa informazione l’avrebbe ricavata dalla sua ex Roberta Di Padua.

Roberta e Riccardo erano usciti mano nella mano, innamoratissimi, dalla trasmissione circa due mesi fa. In una delle recenti puntate andate in onda su Canale 5, però, i due sono tornati in studio per spiegare i motivi della loro rottura, dovuti essenzialmente ad incompatibilità caratteriali. Presente in studio anche l’ex storica di Guarnieri, con la quale ha partecipato anche a “Temptation Island”: Ida Platano. La Platano, durante la puntata, ci ha tenuto ad affermare come la presenza del suo ex fidanzato non gli abbia sortito alcun particolare effetto.

Uomini e donne, le rivelazioni di Riccardo Guarnieri in puntata

Secondo le anticipazioni de “Il vicolo delle News”, si sarebbe addirittura sfiorata la rissa tra Riccardo e Armando, l’altro cavaliere “accusato” proprio da Guarnieri di aver parlato male della redazione del programma.

Stando a quanto riportato da Il vicolo delle News: “Arriva poi un duro faccia a faccia letterale con Armando Incarnato, perché Riccardo ha raccontato che Roberta gli confidò che il napoletano gli parlava male della redazione. Lei ovviamente smentisce ma lui non ritratta, addirittura dice che in passato tra lei ed Armando ci dev’essere stato qualcosa“.

L’accesa discussione sarebbe poi alla fine degenerata e, da quanto dicono le anticipazioni, si sarebbe quasi arrivati “alle mani” tra Riccardo e Armando, tanto che parrebbe sia stato necessario l’intervento di alcune persone per separarli.

Una puntata che si preannuncia, quindi, davvero scoppiettante per un finale di stagione decisamente col botto.