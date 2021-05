Gianluca De Matteis, ex tronista di Uomini e Donne, ha avuto un incidente poche ore fa. Dopo aver passato la notte in ospedale, vediamo l’esito delle lastre

Gianluca De Matteis ha partecipato come tronista di Uomini e Donne diretto da Maria de Filippi all’inizio di Settembre. Si trovava nel primo “esperimento” di programma misto: con trono over e giovane nella stessa puntata.

Col suo ricciolo sbarazzino, l’accento romano e il sorriso da furbetto, non vedeva l’ora di trovare l’amore.

Dopo tre mesi ha però deciso in lacrime di abbandonare il trono, perché ha capito di non star costruendo niente di serio e di non avere la testa.

Ma ecco che si torna a parlare di lui. Poche ore fa ha avuto un incidente e ha dovuto passare la notte in ospedale. Vediamo come è successo e come sta.

Gianluca De Matteis e l’incidente: “Sono andato a terra”, ecco come sta il tronista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca De Matteis (@_iamgianlucadematteis_)

- Advertisement -

Gianluca De Matteis ha avuto un incidente poche ore fa. La notizia arriva direttamente dalla sua pagina social.

L’ex tronista ha fatto l’incidente in moto. Aveva appena finito di fare delle stories per Instagram mentre guidava. Messo via il telefono, ha iniziato a fare una curva, ma gli è apparso per strada un gatto. Cercando di schivarlo, l’ha colpito.

“Sono andato a terra” dice Gianluca nelle stories. Quello che ha riportato dallo scontro è qualche graffio, la gamba destra dolorante, ma la moto ne ha risentito.

“Ho fatto un po’ di danni alla moto. Che p***e” si sfoga l’ex tronista. Si rincuora però ricordandosi che lui sta bene.

Dopo qualche ora ha però deciso di andare all’ospedale per fare degli accertamenti e per controllare la gamba, visto che si stava gonfiando notevolmente.

Sempre sui social, Gianluca ha fatto sapere l’esito delle lastre: “Per fortuna nessuna frattura“.

Inoltre ha poi aggiunto “Domani starò sicuramente a pezzi” ovviamente per il rintrono avuto nel momento dell’impatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca De Matteis (@_iamgianlucadematteis_)

Tutti i fan si sono mostrati solidali con l’ex tronista di Uomini e Donne e Gianluca ha voluto dedicare delle parole anche a loro: “Mi ha fatto veramente piacere“.

Adesso sta bene e si prenderà un giorno di pausa nel letto per riprendersi. Ha più preoccupazione per la moto che per se stesso.

Ha però imparato due cose nuove: mai usare il telefono quando sei alla guida e tenersi sempre lontano dai gatti.