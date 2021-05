Mancava dalla stagione 1998/1999 ma la Salernitana è di nuovo in Serie A. Una notizia incredibile che però porta con sé dei problemi.

Con un 3 a 0 sul Pescara, oggi la Salernitana si è assicurata per la prima volta in 23 anni il ritorno nel campionato delle “grandi“.

La notizia è una di quelle che fa sorridere ed entusiasma anche chi non tifa esattamente l’ippocampo granata.

Effettivamente, dopo tanti anni di sacrifici ed un’assenza decisamente prolungata, il ritorno della Salernitana è una buona notizia.

Anche se non per tutti: Claudio Lotito, infatti, si troverà certamente in difficoltà. Ecco perché.

Salernitana in Serie A, il ritorno dopo 23 anni ed i problemi con Lotito

Mancava da 23 anni ed oggi, dopo un tre a zero emozionante, possiamo finalmente dirlo. La Salernitana è in Serie A.

Eccitazione e felicità per i tifosi ed anche per tutti gli appassionati del mondo del calcio: come riporta la Gazzetta in città c’è una clima febbrile.

Oggi, la vittoria sul campo del Pescara (purtroppo già retrocesso) ha portato l’ippocampo granata di nuovo a contatto con le grandi.

Non potrebbe esserci notizia migliore di questa, vero?

Eppure la preoccupazione rimane a causa delle parole del presidente della FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio.