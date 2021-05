Ascolti tv Auditel, vince ancora la Compagnia del Cigno. Bonolis è indietro

Ascolti tv, i dati Auditel 9 maggio 2021: La compagnia del cigno 2 vince la serata col 15.4%, Avanti un altro pure di sera conquista l’11.5%

Archiviata un’altra domenica di questo mese di maggio, e ancora una volta vince la corsa degli ascolti Auditel Rai 1. La serata vede “La Compagnia del Cigno 2” come programma più visto del 9 maggio 2021. Ancora un successo per la fiction ambientata al conservatorio di Milano, che ieri ha mandato in onda la sua penultima puntata. Risultato di tutto rispetto per l’opera diretta da Ivan Cotroneo, che è stata vista da 3.424.000 spettatori e uno share del 15.4%.

Un risultato sicuramente notevole e in contibua crescita. Se la cava bene, ma viene ancora sconfitto, il simpatico Paolo Bonolis e il suo “Avanti un altro – pure di sera” che totalizza 2.439.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Anche in questo il risultato è positivo, ma non può nulla contro il successo di Rai 1. Ci sarà ancora un’altra settimana di dura competizione, poi la Compagnia del Cigno terminerà e Canale 5 potrebbe avere maggiori margini.

Ascolti tv Auditel domenica 9 maggio: bene anche Fabio Fazio

Come terzo programma più visto c’è il consueto “Che tempo che fa” con Fabio Fazio, che su Rai 3 totalizza 2.392.000 spettatori e uno share positivo, con il 9.8%. Sempre in casa Rai, su Rai 2 la serie Bull ha messo davanti la tv 1.049.000 spettatori e uno share del 4.3.%. Invece, ancora Mediaset, con Rete 4 che ha trasmesso il film “12 anni schiavo”, vincitore di un Oscar nel 2013. In questo caso 579.000 spettatori e uno share del 3%.

Film anche per Italia 1, che trasmette “Tata Matilda” e il grande botto, totalizzando 981.000 spettatori e uno share del 4.4%. L’attualità di Massimo Giletti e il suo “Non è l’Arena” su La7 conquista 1.337.000 spettatori e uno share del 5.5%. Per Antonino Chef Academy su TV8 con Antonino Cannavacciuolo 349.000 spettatori e uno share del 1.6%. Chiude il Nove con Supernanny, Tata Lucia Rizzi, che mette davanti alla tv 301.000 spettatori e uno share dell’1.2%.