Buongiorno Mamma cambia giorno: il motivo della decisione di Mediaset

Buongiorno Mamma cambia giorno, spostata la fiction con Raoul Bova in onda su Canale 5. Il motivo della decisione di Mediaset

La fiction di Canale 5 “Buongiorno Mamma” sta ottenendo buoni risultati in quanto ad ascolti, ma nulla di eclatante. Forse Mediaset si aspettava qualcosa di più, e intanto ha deciso di spostare il giorno (o meglio, la serata) della messa in onda della serie. Il motivo non è direttamente collegato agli ascolti, ma a un “incastro” con le altre prime serate delle tv concorrenti. Da questa settimana, Buongiorno Mamma andrà in onda il martedì.

Sarebbe questa la risposta di Rai 1, che ha chiuso in anticipo “Ulisse” di Alberto Angela per motivi organizzativi e ha spostato al mercoledì “Il Commissario Montalbano”. Seppur trattandosi di repliche, la fiction basata sui romanzi di Camilleri resta un cliente durissimo, e quindi Canale 5 ha preferito tutelare “Buongiorno Mamma”.

“Buongiorno Mamma” evita Montalbano e cambia giorno: la strategia Mediaset

La serie con Raul Bova sta ottenendo risultati discreti e comunque accettabili: mandarla contro Montalbano avrebbe significato perdere sicuramente audience. A riguardo di “Ulisse”, la sospensione del programma ha sorpreso un po’ tutti: si è parlato di un motivo legato agli ascolti, ma le trasmissioni culturali di solito vengono “preservate” dalla scure dell’Auditel.

E a tal proposito il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha voluto precisare: “Non si tratta di una sospensione del programma, ma di un problema tecnico. Ci sono ritardi nella preparazione delle puntate a causa del Covid. Ulisse tornerà presto, il programma non si tocca”. Probabilmente, qualche membro dello staff addetto alla preparazione della trasmissione si è dovuto fermare a causa del virus, ma non ci sono stati ulteriori chiarimenti.