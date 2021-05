Che Tempo Che Fa, l’amara confessione di Mara Venier: “Presa in giro per la pelle scura, mi chiudevo in bagno e mi lavavo con il detersivo”

Mara Venier è la regina indiscussa della domenica. Con la sua Domenica In tiene compagnia gli italiani da anni. Ieri è stata ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che fa”, in una delle lunghe e approfondite interviste del programma di Rai 3. La conduttrice ha prima fatto sorridere con un simpatico siparietto assieme a Luciana Litizzetto, dove ha ironizzato sui continui allarmi di questi periodo. Dal virus al razzo: “Dicevano di stare lontani dai piani alti e dalle vetrate – ha spiegato Mara – ma io vivo in una mansarda all’ultimo piano. Ci sono vetri ovunque”. E quindi risate con la comica, soprattutto quando la Litizzetto ha fatto un “appello” ai cinesi:

“Scusate, vorreste lasciarci in pace?”. Poi l’atmosfera si è fatta più seria, e Mara Venier ha iniziato a parlare della sua vita privata, e soprattutto di come è nato l’amore con il marito Nicola Carraro: “L’ho conquistato con la buona cucina, come ad esempio un’ottima pasta e fagioli. Poi ci sono state serate a base di grappa: io mangio molto – ha spiegato – durante la quarantena ho preso 13 chili. Ma adoro cucinare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

- Advertisement -

Leggi anche – Mara Venier spiega il dolore che ha dovuto affrontare: “Mamma, ti ricordi di me?”

Mara Venier rivela a Fabio Fazio il suo futuro alla conduzione di “Domenica In”

Poi la conduttrice ha spiegato che il suo vero cognome è “Povoleri”. Il nome Venier, infatti, le è stato dato dal regista del suo primo film. Poi la presentatrice ha raccontato del suo matrimonio giovanissima, ad appena 17 anni: “Ero già incinta di Elisabetta, ma nessuno mi ha giudicata”, ha spiegato a Fazio. Nonostante la mentalità dell’epoca ha ricevuto la comprensione dei genitori. Il padre di Mara Venier è morto giovane, quando lei aveva appena 23 anni.

Poi un altro retroscena sulla sua giovinezza: “Da piccola ero bruttissima – ha raccontato – avevo e ho ancora un colore della pelle ambrato”. La conduttrice ha raccontato che veniva presa in giro: “Ma tuo padre è marocchino?”. E lei ha spiegato che quando tornava a casa si lavava col detersivo “Ajax” per provare a sbiancarsi. “Mia sorella era bionda e bellissima, io no”. Poi la chiusura su Domenica In: la Venier ha spiegato che dopo 12 edizioni è pronta a fare anche la prossima. “Se il fisico mi regge ce la faccio”, ha concluso.