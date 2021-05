Ecco le anticipazioni sulla scelta di Samantha Curcio che si trova a decidere fra Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba

Samantha Curcio è la prima tronista curvy apparsa a Uomini e Donne condotto da Maria de Filippi. Schietta, sensibile e decisa, la nostra Samantha è arrivata al momento della scelta.

Vediamo chi ha scelto fra Alessio e Bohdan

Uomini e Donne, la scelta di Samantha

Samantha è arrivata alla scelta con due percorsi e ragazzi totalmente diversi. La storia con Bohdan è sempre stata abbastanza lineare, senza discussioni, ma solo qualche fraintendimento prima del bacio.

Con Alessio, invece, non sono mancati i battibecchi. Samantha ha sempre detto di temere il mondo di lui, perché lavora nell’azienda di famiglia e ha una vita veramente diversa dalla sua.

Ma eccoci qui alla scelta; Samantha è ufficialmente pronta. Entra in studio con un vestito color corallo molto elegante e non sembra affatto tesa.

Vengono fatte vedere le ultime esterne dei ragazzi: Alessio ammette di provare dei sentimenti veri per la tronista, mentre Bohdan risulta nervoso e confessa di essersi sentito il terzo incomodo nell’ultima puntata.

Ed ecco che arriva il momento di far uscire dallo studio i due corteggiatori. Samantha si siede al centro dello studio e chiama per primo Alessio. Tutti rimangono a bocca aperta, perché solitamente chi viene chiamato per primo non sarà la scelta.

Samantha rompe gli schemi e sceglie Alessio. Lui non risponde, ma va subito a baciare la tronista ed ecco che inizia la cascata di petali rossi.

La non scelta di Samantha e l’arrabbiatura

Samantha deve ancora dire a Bohdan che lui non è la sua scelta. Si ricompone dopo l’emozione e dice ad Alessio di rimanere lì.

Bohdan entra in studio e nota subito che per terra ci sono i petali rossi, capisce quindi di non essere la scelta.

Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, per non lasciare dubbi, gli palesa che lui non è la scelta di Samantha.

Si siede al centro dello studio e la tronista gli spiega perché sia arrivata a questa conclusione. La 30enne confessa di non aver mai creduto nell’interesse di Bohdan. Le è sempre risultato molto finto e anche quando ne parlava con le sue amiche, loro confermavano il suo pensiero.

Bohdan non guarda mai in faccia Samantha e dice poco o nulla dopo il discorso di lei. Molto infastidito dalla situazione e dalle sue parole, si alza e se ne va via di fretta dallo studio.

Samantha e Alessio possono quindi uscire dal programma, non più single, ma come coppia ufficiale.