Dayane Mello opinionista al GF Vip 6. I social si scatenano: “Donna con i…”. L’ex concorrente Grande Fratello continua a far parlare di sé

Dayane Mello potrebbe tornare al Grande Fratello Vip, ma non più come concorrente. L’ipotesi che sta circolando in queste ore riguarda un suo ruolo di inedita opinionista. La modella brasiliana è stata una delle indiscusse protagoniste dell’ultima edizione. Dalla sua “particolare” amicizia con Rosalinda Cannavò, fino al grande dolore per la perdita del fratello minore, morto per un incidente nei giorni in cui lei era nella casa.

La 32enne, indubbiamente una donna di carattere e madre di una figlia, ha diviso il pubblico. Era “data” come possibile vincitrice, ma alla fine l’ha spuntata Tommaso Zorzi. Ma adesso si parla di un clamoroso ritorno della brasiliana nel reality, che a settembre dovrebbe tornare con la sesta edizione (non è ancora ufficiale).

GF Vip, Dayane Mello torna come opinionista?

Già tempo fa, nel corso di un’intervista a Super Guida Tv, Dayane aveva accennato alla possibilità di diventare opinionista del reality. “Non escludo nulla, sarebbe divertente fare l’opinionista dopo aver fatto esperienza come concorrente”. E non a caso si stanno inseguendo alcune voci che la vorrebbero come prescelta da Signorini per il ruolo di opinionista. Si era parlato di un addio di Antonella Elia, ma la voce non è confermata.

Non è chiaro se in aggiunta ad Antonella Elia e Pupo o in sostituzione di uno di loro. L’ipotesi di Mello opinionista sta circolando sui social, e si auto-alimenta dei commenti entusiasti degli utenti, che la stanno invocando a gran voce. Dayane si è distinta per sincerità e schiettezza: di certo non è una che teme le polemiche o che non parla in faccia. Ecco perché Mediaset potrebbe davvero puntare su di lei.