Isola dei Famosi, fra un litigio ed un pianto, Iva Zanicchi ha dovuto abbandonare lo studio. Ecco cosa è successo in diretta con l’abbandono.

Dobbiamo dire che la spiaggia più chiacchierata d’Italia non vuole proprio spegnere i riflettori. Quest’anno l’Isola dei Famosi non si sta facendo mancare proprio nulla. A partire dai tanti abbandoni che ci sono stati dovuti a vari infortuni come i tanti casi di Elisa Isoardi, Paul Gascoigne, Ubaldo e Brando.

Non solo, insomma quest’anno proprio bisogna dire che i vincitori assoluti sono stati proprio i dietrofront rispetto al programma. Per non farci mancare nulla il tutto succedeva fra un litigio ed un pianto.

Questa volta però ad abbandonare lo studio è stata proprio la leggendaria cantante ed ora opinionista fissa dell’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi. Ecco i motivi dietro la sua sedia vuota.

Iva Zanicchi abbandona l’Isola dei Famosi in diretta: “Tommaso accompagnami”

Iva Zanicchi ha infatti comunicato ad un certo punto di dover uscire dallo studio per un controllo. Il tutto dovrebbe essere dovuto al fatto che è stata punta durante la diretta da un insetto e la puntura stava provocando un malore.

Il tutto sembra però essere stato molto leggero siccome la donna sembrava visibilmente non provata dalla cosa. Anzi, simpaticamente ed anche in modo elegante, la donna ha chiesto al proprio collega di accompagnarla al di fuori dello studio. Gentilmente il giovane si è infatti prestato alla cosa e l’ha accompagnata per degli accertamenti medici.

In studio però nessuno di loro si è mostrato preoccupato per la salute della iconica cantante. Sarà che magari la puntura non era nulla di così pesante? Chissà. Ancora non ci sono però aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La donna tutto pepe, che di certo non le manda mai a dire, sicuramente avrà modo di chiarire il tutto. Sul web c’è anche chi dire che la donna abbia finto questa puntura d’insetto semplicemente per uscire di scena per qualche motivo. Malpensanti, direbbe qualcuno. Infondo però, si sa, tutto è possibile. Ciò che resta sempre chiaro è che la leggenda della musica italiana è sempre una sorpresa.