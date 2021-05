Hai sempre pensato di essere un vero e proprio “Adone”? Bene, oggi scopriremo se è davvero così: ecco la classifica dei segni “brutti”!

Quante volte ti è capitato di guardarti allo specchio e di pensare che, più di belli di te proprio non ce n’erano?

Abbiamo delle buone (e delle cattive) notizie per te: abbiamo stilato la classifica dei segni… chiamiamoli “non gradevoli” alla vista!

Scopriamo insieme le cinque posizioni di questa classifica particolarissima e, soprattutto, perché li chiamiamo “brutti“.

Sappiamo bene, infatti, che la “bruttezza” è soggettiva (e quindi non offenderti!)

I segni più “brutti” dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo

Cosa sappiamo, davvero, della bellezza?

Un solo appunto è necessario: la bellezza e la bruttezza, ovviamente, sono soggettive e quindi stabilire una classifica dei belli e dei brutti… è quasi impossibile!

(Ma noi ci abbiamo provato comunque).

Quante volte ti è capitato di cercare di farti un selfie decente (passando ore ed ore di fronte al telefono) oppure hai provato a far vedere una foto della tua cotta alle amiche e ti sei resa conto che non era carino in nessuna foto?

Bene, non preoccuparti: potresti avere a che fare con uno dei segni più “brutti” di tutto lo zodiaco: ed oggi scopriremo quali sono!

Sappiamo bene che l’oroscopo non può essere considerato scientifico al 100% e che, quindi, potremmo sbagliarci.

Diciamoci la verità: le nostre classifiche, insieme al tuo segno zodiacale, ci hanno già fatto scoprire tantissimi tratti del tuo carattere!

Di certo essere “brutti” non è un tratto caratteriale e tantomeno scritto nella pietra: a parte la soggettività, infatti, tutti possiamo migliorare!

Scopriamo le prime posizioni di questa classifica (sperando tu non ci sia) ed anche perché i segni si trovano nella classifica.

Gemelli: quinto posto

In fondo alla nostra particolarissima classifica troviamo i nati sotto il segno dei Gemelli: accidenti, ma perché sono considerati “brutti” dall’oroscopo?

Questo segno è uno di quelli più egoisti e concentrati su di sé dell’oroscopo e, per questo motivo, rischia di peccare di orgoglio: insomma, non si cura!

I Gemelli pensano di essere i più belli di tutti: a volte hanno ragione ma altre volte… dovrebbero almeno pettinarsi!

Scorpione: quarto posto

Anche lo Scorpione è uno dei segni più “brutti” dello zodiaco ed il motivo è presto detto. Questo segno, abituato a comandare ed a porsi in una maniera decisamente aggressiva, “spaventa” gli altri.

Il suo atteggiamento è abbastanza intimidatorio da far passare il suo aspetto fisico in secondo piano e tante persone non riescono a vedere oltre il suo grugno!

Lo Scorpione è uno dei segni che “sorprende” di più, una volta che si riesce a conoscerlo meglio!

Bilancia: terzo posto

La Bilancia conquista il primo gradino del podio della nostra classifica: anche loro, infatti, sono considerati decisamente… “brutti“!

Questo segno è uno di quelli che “punta tutto” sulla simpatia e sulla personalità, sottolineando come “trucco e parrucco” siano strumenti per i “superficiali“.

Per la Bilancia, quindi, cercare di mostrarsi al meglio è quasi un crimine: si tratta di un segno che si preferisce l’aspetto fisico al carattere e loro, questo, non possono proprio accettarlo!

Per questo motivo, poi, quando vogliono sistemarsi finiscono sempre per combinare dei gran pasticci: insomma, è un segno che detesta essere carino… e si vede!

Sagittario: secondo posto

Quasi in cima alla classifica dei segni più brutti troviamo il Sagittario. Questo segno, infatti, non si preoccupa minimante del suo aspetto fisico ed è quasi sempre inconsapevole del suo look.

Il Sagittario non perde tempo con pettini, saponi (ammettetelo), trucchi o a scegliere gli abiti che gli stanno meglio.

Questo segno è sempre con la testa da un’altra parte, immersa nelle canzoni o nelle foto, guarda le nuvole o i fiori per la strada ma non si cura minimante.

Insomma: il suo aspetto fisico è un vero disastro. Caro Sagittario, basterebbe pochissimo per essere il più bello di tutti: che ne dici di partire dal parrucchiere?

Leone: primo posto nella classifica dei segni più “brutti” dello zodiaco

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone. Questo segno, incredibilmente, può diventare veramente molto brutto senza neanche rendersene conto!

Il Leone, infatti, è un segno abituato a comandare e ad essere al centro dell’attenzione: per loro, quindi, il look è fondamentale!

Contestualmente, però, il Leone è anche uno dei segni che, più di tutti, tende a deprimersi in maniera particolarmente veloce.

Magari per via di un commento o di una situazione che non è andata come voleva lui: ecco, quindi, che deprimendosi, il Leone smette di curarsi e tutto… va a rotoli!

Il Leone è uno dei segni che può diventare “brutto” in pochissimo tempo a causa della scarsa considerazione personale.

Appena torna “in pista”, però, ribalta completamente la situazione!