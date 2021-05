Siamo da sempre abituati a festeggiare la Festa della Mamma. Ma qual è il suo significato e perché si festeggia proprio domani, 9 maggio?

Domani è la Festa della Mamma. Questa è una festa diffusa in tutto il mondo ma non in tutti i paesi si celebra nello stesso giorno. In quasi i due terzi del mondo, la Festa della Mamma viene festeggiata nel mese di maggio. Circa un quarto dei paesi del pianeti, invece, celebra questa giornata nel corso del mese di marzo.

Queste differenze dipendono dalle diverse tradizioni. I vari paesi, infatti, hanno iniziato a celebrare questa festa in momenti diversi. C’è chi ha iniziato prima e chi ha iniziato un po’ più tardi. Ci sono alcuni paesi che hanno trasformato altre feste, concentrandole nella Festa della Mamma nel corso del XX Secolo.

Vediamo cosa significa la Festa della Mamma per l’Italia e quando abbiamo iniziato a festeggiarla. E cerchiamo di capire anche perché quest’anno arriva proprio il 9 maggio e non in un’altra data.

La Festa della Mamma in Italia

La Festa della Mamma cade in Italia nella seconda domenica di maggio. Le fonti storiche non concordano su quando in Italia abbiamo iniziato a celebrare la Festa della Mamma. Secondo una prima tesi, inizialmente la data cadeva sempre l’8 maggio. Secondo altri, invece, si è sempre festeggiata la seconda domenica di maggio.

Questa celebrazione, come la intendiamo oggi, è nata nella metà degli anni ’50 per due motivi: il primo è commerciale, l’altro è religioso. La prima volta risale al 1956, quando Raul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera, decise di festeggiare la Festa della Mamma al Teatro Zeni. Per l’occasione, partecipò anche l’Ente Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia.

Un anno dopo, don Otello Migliosi, parroco di Tordibetto di Assisi, in Umbria, ebbe l’idea di festeggiare la Festa della Mamma il 12 maggio 1957. L’idea era quella di celebrare questa festa dal punto di vista religioso. Da quel momento, ogni anno la parrocchia di Tordibetto celebra la Festa della Mamma con importanti manifestazioni a carattere religioso e culturale.

Nel 1958 il Senato approvò una legge che mirava a rendere istituzionale questa festa. Il dibattito durò circa un anno, l’aula di spaccò più volte perché alcuni senatori erano convinti che fosse inopportuno trasformare in legge un sentimento intimo come quello del rapporto tra madre e figlio. L’intento era quello di evitare che questa celebrazione diventasse una fiera di vanità.

La festa prese comunque piede in tutto il paese. Inizialmente veniva celebrata l’8 maggio. Poi, per questioni commerciali, si decise di farla cadere sempre di domenica. Per questo fu deciso di celebrarla la seconda domenica di maggio. E ancora oggi si festeggia in questo giorno. Per questo motivo quest’anno sarà celebrata il 9 maggio.

Come si celebra all’estero

Anche all’estero esiste la Festa della Mamma. Negli Stati Uniti d’America, Julia Ward Howe, attivista pacifista e abolizionista, propose nel 1870 di ufficializzare l’istituzione del Mother’s Day for Peace (Giornata della madre per la pace). L’iniziativa non ebbe un gran successo, perché non metteva al centro la madre ma gli ideali contro la guerra.

Nel 1908 Anna Jarvis celebro il Mother’s Day (Giornata della madre) sotto forma di un memoriale in onore di sua madre. Questa celebrazione si diffuse e divenne molto popolare in tutto il paese. Nel 1914 il Congresso decise di calendarizzarla in occasione della seconda domenica di maggio, proprio come accade in Italia.

Inizialmente, la Festa della Mamma era considerata una celebrazione di pace. Oggi, invece, è stata trasformata in una festa commerciale e ha perso i suoi valori tradizionali. La stessa cosa è accaduta con le festività natalizie. Anche in altri paesi è celebrata da tanti anni. In Svizzera venne introdotta nel 1917, in Finlandia nel 1918, in Norvegia e Svezia nel 1919, in Germania nel 1923, mentre in Austria nel 1924.

A San Marino si festeggia il 15 marzo, l’unico paese del mondo che continua a celebrare questa l’8 maggio è la Corea del Sud. In molti paesi dell’Europa dell’Est si festeggia l’8 marzo, in concomitanza della Festa delle Donne. In Russia si festeggia nell’ultima domenica di novembre, mentre nella città di Anversa, in Belgio, si festeggia a Ferragosto.