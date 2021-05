Con il passare del tempo Elodie sta conquistando sempre di più il pubblico. Il suo ultimo post su Instagram è da urlo

Un’artista a tutto tondo e che non finisce mai di stupire. Elodie ha fatto davvero il grande salto affermandosi come una delle cantanti più apprezzate dal pubblico italiano non solo per la sua voce, ma anche per la sua capacità di mettersi in gioco nonostante le difficoltà che la vita le ha riservato.

Più di una volta infatti la ragazza ha fatto riferimento alla sua infanzia vissuta in condizioni complicate, prima di approdare ad Amici di Maria De Filippi e lanciarsi successivamente nel mondo della musica.

Dopo i grandi successi con le hit dell’estate e non solo, Elodie ha impressionato tutti quest’anno sul palco di Sanremo tenendo botta sia come co-presentatrice di Amadeus sia nella sua performance canora in cui ha riproposto un medley dimostrando di essere una vera e propria pantera da palcoscenico.

Elodie in palestra: l’outfit è da urlo

Per arrivare a questi risultati Elodie ha lavorato e continua a lavorare duramente. Proprio poco fa l’artista ha postato su Instagram alcune foto che la ritraggono in palestra per una serie di lezioni di ballo insieme al suo istruttore.

A rubare la scena, però, è stato anche l’outfit della cantante: tacchi a spillo, body e calze a rete che hanno messo in mostra tutta la bellezza del corpo della fidanzata di Marracash.

“Una vera bomba”, “Con quello stacco di coscia vinci in partenza” e “Rihanna te spiccia casa” sono solo alcuni dei commenti entusiasti dei fans che hanno davvero apprezzato le foto ed il video che in pochi minuti ha raggiunto quasi 300.000 likes.