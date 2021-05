Scopriamo insieme quali sono le prime cinque posizioni nella classifica dei segni zodiacali passivo-aggressivi: ci sei anche tu?

Ti è mai capitato di avere a che fare con qualcuno che, di fronte alla minima critica o impedimento, assume un atteggiamento… decisamente curioso?

Invece di discutere o di litigare, anche, la persona in questione si chiude in sé stesso, fa grandi sospiri e fa di tutto per farti vedere che è rimasto ferito dal tuo atteggiamento.

Ma perché, invece di comportarsi in questa maniera, la persona in questione non affronta a viso aperto il problema?

Semplice: potrebbe trattarsi di uno dei cinque segni dello zodiaco che amano evitare lo scontro per “manipolarti” di nascosto, insomma i classici ‘passivi-aggressivi’.

Non hai riconosciuto nessuno dei tuoi amici o familiari nella descrizione? Ma allora non è che… potresti essere tu il passivo-aggressivo?

I segni zodiacali passivo-aggressivi: ecco la classifica dell’oroscopo

Per quanto sia difficile riconoscere un vero passivo-aggressivo (o, comunque, difficile rendersene conto mentre attua il suo “gioco“), adesso potrai dire di avere uno strumento in più. La classifica dell’oroscopo che individua i cinque segni zodiacali che adorano far sentire gli altri in colpa!

Magari non hai mai conosciuto qualcuno così o, magari, sei proprio tu ad essere uno dei più passivo-aggressivi della tua cerchia. Da adesso, comunque, sapere quali sono i segni zodiacali passivo-aggressivi di certo ti darà uno strumento per riconoscerli al volo. Pronto a scoprire di chi si tratta?

Vergine: quinto posto

La Vergine è uno di quei segni che non parla mai dei suoi problemi ma che “trama” nell’ombra per far sì che qualcuno parli al posto suo. Il suo modo di fare è quello di confidarsi, periodicamente, con qualcuno in modo da “spingerlo” ad intervenire.

Il vostro aiuto, però, per loro è solo propedeutico a poter ferire un’altra persona… senza ferirla in prima persona. La Vergine è una vera maestra del passivo-aggressivo!

Pesci: quarto posto

Sensibili e introspettivi ma anche capaci di farvi soffrire veramente le pene dell’inferno. Avere un confronto diretto con loro, infatti, è virtualmente impossibile. I Pesci sono il classico tipo di persona che dice di avere un problema ma che non è colpa di nessuno… mentre in realtà vorrebbero farvi ammettere che la colpa è vostra e solo vostra. Avere a che fare con un nato sotto il segno dei Pesci è molto difficile: non sono cattivi ma molto manipolatori.

Bilancia: terzo posto

C’è qualcuno di più passivo-aggressivo della Bilancia? Evidentemente sì, visto che è “solo” in terza posizione! Questo segno è uno di quelli “maestri” nel far credere agli altri che tutto va bene anche se, sotto sotto, hanno le idee molto chiare su come dovrebbero andare i loro rapporti.

La Bilancia usa spesso la scusa della convivialità per farvi pesare atteggiamenti o scelte che avete preso contro la sua volontà di fronte a tutti. La cosa peggiore? Lo fa con chiunque: amici, fidanzati, parenti, coinquilini, perfetti sconosciuti.

Un commento “leggero” che mira, però, sempre a farvi sentire scortesi e sgarbati nei suoi confronti.

Cancro: secondo posto

Il Cancro è un altro dei segni più passivi-aggressivi di tutto lo zodiaco. Questo segno, infatti, spesso mette gli altri nella condizione di “dovergli” qualcosa. Il primo passo che fa il Cancro, infatti, in ogni relazione è quello di essere comprensivo e premuroso.

Il Cancro ascolterà tutti i tuoi problemi, ti sarà vicino quando avrai bisogno e poi, quando meno te lo aspetti, si sentirà in dovere di dirti la sua opinione. Dopo che non l’avrai ascoltata, però, il Cancro la prenderà decisamente male: è come se il Cancro creasse una sorta di standard, al quale vorrebbe che gli altri si attenessero.

Le persone che lo conoscono ne sono consapevoli e, spesso, si sentono decisamente giudicati (ma non possono dirlo: il Cancro si offenderebbe a morte).

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più passivo-aggressivi dello zodiaco

L’Acquario si posiziona al primo posto della nostra classifica. Inutile nascondersi: è proprio lui il segno più passivo-aggressivo di tutto lo zodiaco! Questo segno è un vero e proprio maestro nel far sentire gli altri in colpa, riuscendo sempre ad evitare il confronto diretto.

L’Acquario, dopotutto, è uno dei segni che più si prodiga per gli altri e, per questo motivo, prende veramente male ogni critica o parere discordante. Dopo essersi speso tanto per le persone che lo circondano, dunque, l’Acquario si sente sempre un po’ in diritto di fare come vuole.

Spesso e volentieri, quindi, i suoi gesti spontanei diventano delle “gabbie” entro le quali gli altri devono entrare, pena un trattamento del silenzio ed i sensi di colpa.

Se l’Acquario parlasse solo poco di più, tutto si risolverebbe per il meglio: ma, spesso, questo segno preferisce “soffrire in silenzio” (ma facendolo pesare a tutti).