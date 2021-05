Roberta Capua è pronta a tornare in Rai per il programma estivo. Negli ultimi anni la conduttrice ha avuto molti problemi a riposarsi

Roberta Capua è pronta a tornare da protagonista in Rai. La celebre conduttrice è stata scelta per presentare il contenitore dei pomeriggi estivi e prenderà il posto di Alberto Matano e del suo “La vita in diretta”.

La Capua ultimamente si era dedicata ai programmi di cucina, visto anche il grande successo ottenuto con la vittoria a Masterchef nel 2017. Eppure gli ultimi anni della sua vita non sono stati facili.

La donna ha raccontato ad “Ok salute” di aver avuto molti problemi con il sonno, specialmente dopo aver avuto suo figlio Leonardo. Alla soglia dei 40anni la presentatrice si è ritrovata a combattere con l’insonnia e ha dovuto cambiare notevolmente le sue abitudini.

“Il mio sonno è molto frammentato, mi sveglio spesso per un motivo qualunque, come un rumore o anche solo un fruscio, e mi riaddormento con enorme fatica, a volte neppure più fino al mattino”.

La maternità di Roberta l’ha portata a sviluppare un senso di ansia e protezione costante che si è riflettuta in maniera negativa sulle sue ore di riposo. Scegliendo di non assumere farmaci, la Capua ha dovuto adottare altre strategie come ad esempio quella di cenare presto e di non assumere alcolici.

Nonostante le precauzioni, però, quando le capita di svegliarsi e poi riaddormentarsi le sue notti continuano ad essere complicate: “Mi ritrovo quasi sempre a fare sogni angosciosi: tra i più ricorrenti c’è quello di non essere adeguata sul lavoro”.

Roberta Capua sbarca su Rai1 con “Estate in diretta”

Nonostante i suoi incubi, la Capua è un esempio di professionalità. E’ uno dei motivi che l’ha portata ad essere scelta come nuova conduttrice di “Estate in diretta” che andrà in onda tutti i pomeriggi su Rai 1 dalle 15.45 alle 18.45. Accanto a Roberta ci sarà il giornalista Gianluca Semprini, come ufficializzato dal profilo instagram della presentatrice: “Sono felice ed emozionata”