Ascolti TV Auditel sabato 15 maggio 2021. Amici chiude con un risultato storico. Bene Beppe Fiorello nonostante la replica. Tutti i dati

Una chiusura trionfale per il talent di Canale 5, “Amici“. Il super show di Maria De Filippi ha registrato, ieri sabato 15 maggio 2021, la sua ultima puntata. Ascolti tv Auditel da record per la chiusura del fortunato programma, che resta (dopo Sanremo) il più visto dell’intera stagione televisiva. Per Canale 5 si registrano ben 6.667.000 milioni di spettatori, con uno share medio addirittura del 33.5%.

Numeri impressionanti. Non c’è storia per la concorrenza: Rai 1, che ha mandato in onda un’altra fiction (in replica) con Beppe Fiorello. “Io non mi arrendo” ha messo davanti al televisione 2.253.000 spettatori e uno share del 10.5%. Per quel che riguarda Rai 2, la serie tv americana FBI ha messo davanti la tv 1.163.000 spettatori e uno share del 4.8%. Su Rai 3, il programma scientifico condotto dal geologo Mario Tozzi ha conquistato 1.391.000 spettatori e uno share del 6.3%.

Leggi anche – Chi è il vincitore di Amici di Maria de Filippi 2021 fra Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Giulia ed Alessandro

Auditel, il trionfo di Maria De Filippi con Amici: share impressionante

- Advertisement -

Un risultato comunque interessante, considerando la fascia del sabato sera. Tornando a Mediaset, il consueto film di Italia 1, stavolta era Madagascar 3, ha intrattenuto 838.000 spettatori e uno share del 3.5%. Film anche Rete 4, che sceglie il premio Oscar “Changeling”, con 543.000 spettatori e uno share che si ferma al 2.5%. Andando sulle reti “minori”, Jerry Maguire su La7 si fa vedere da 396.000 spettatori e l’1.8%.

Per quel che riguarda TV8, il film Hancock ci sono stati 368.000 spettatori e uno share dell’1.5%. Chiude il Nove, con il film “Inganno d’Amore”, visto da 503.000 spettatori con uno share del 2.1%. Inutile dire che il sabato sera è dominato da Maria De Filippi, anche in questo periodo in cui con le riaperture molte più persone iniziano a trascorrere le serate fuori casa (coprifuoco permettendo).

Leggi anche – Auditel ascolti tv venerdì 14 maggio: l’Isola cala ma vince, grande risultato per Quarto Grado