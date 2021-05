Quali sono i cinque segni più egoisti di tutto lo zodiaco? Scopriamo la classifica dell’oroscopo: ci sei anche tu tra le prime posizioni?

Se prendi un piatto di patatine fritte al ristorante difficilmente qualcuno riuscirà a chiedertene anche solo una?

Detesti pensare ai bisogni degli altri e non fai altro che organizzare le tue giornate intorno esclusivamente i tuoi desideri?

Bene (anzi, male!), sappi che potresti trovarti nella classifica di oggi. Ehi, non ti offendere: lo dicono le stelle!

Scopriamo insieme se sei uno dei segni che pensa solo ed unicamente a sé stesso: pronto a leggere la classifica?

I segni più egoisti dell’oroscopo: ecco la classifica

A nessuno fa piacere (crediamo) essere definito egoista. Eppure, nonostante le buone intenzioni, ci sono dei segni zodiacali che sono famosi per pensare principalmente a loro stessi!

Ti è mai capitato di avere a che fare con qualcuno che non ti dava mai un passaggio con la macchina o che si rifiutava di prestarti 50 centesimi per un caffè alle macchinette?

Se la risposta è no, forse è meglio guardarsi allo specchio: potresti essere tu quella persona!

Chissà quante volte commettiamo atti egoistici, che feriscono gli altri e di cui non ci rendiamo neanche conto.

Anche se l’oroscopo non può essere considerato sicuro al 100%, di certo ti può far comodo avere la scusa delle stelle e dei pianeti per spiegare il tuo egocentrismo.

Magari si tratta proprio della maniera in cui ti vede l’oroscopo (e di conseguenza gli altri) ad esacerbare il tuo egocentrismo o magari… è solo colpa tua.

Scopriamo insieme la classifica dei segni più egoisti dello zodiaco: ci sei anche tu in prima posizione?

Leone: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone. Questo segno, infatti, è decisamente egoista e mette spesso al primo posto i suoi bisogni.

Anche se fatichiamo a riconoscerlo, il Leone non è egoista di per sé. Di certo è un segno abituato a fare come vuole e a comportarsi in maniera molto egocentrica.

Quando ha a cuore gli interessi degli altri, però, il suo egoismo si trasforma: insomma, il Leone è egoista ma si salva!

Capricorno: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Capricorno entrano di diritto nella classifica dei segni più egoisti dello zodiaco.

Il Capricorno, infatti, adora prendersi i propri spazi ed è concentrato unicamente su di sé ed i suoi obiettivi.

Per questo motivo, dunque, spesso il Capricorno non pensa ai bisogni degli altri ma si comporta nella maniera che lo favorisce.

Anche lui, però, riesce a riscattarsi: quando ha a cuore qualcuno, infatti, fa di tutto per farlo sentire amato!

Vergine: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine: anche loro, infatti, sono fra i segni più egoisti di tutto lo zodiaco!

La Vergine è un segno sempre concentrato sui risultati e che mette al primo posto la sua “tranquillità” emotiva.

Per questo motivo, quindi, la Vergine difficilmente riesce a capire quali siano i bisogni degli altri: per questo segno contano solo le proprie sensazioni!

La Vergine, quindi, è uno dei segni più egoisti dell’oroscopo: meglio fare attenzione!

Scorpione: secondo posto

Anche lo Scorpione è un segno abituato a fare proprio di testa propria. Questo segno, infatti, non si fa di certo scrupoli e non considera di certo gli altri quando fa i suoi piani!

Per lo Scorpione, infatti, eccellere in ogni campo è fondamentale e, quindi, le altre persone sono dei semplici “ostacoli”.

Questo segno può essere molto freddo ed emotivamente poco disponibile: fate attenzione quando vi rapportate con uno Scorpione!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più egoisti

Al primo posto della nostra classifica ci sono proprio loro, gli insospettabili nati sotto il segno del Cancro.

Spesso, infatti, il loro modo di fare è tutt’altro che egoista… o così ci fanno credere!

I nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono persone generalmente molto attente ai bisogni degli altri, che anticipano i desideri altrui e si prodigano per farli sentire a loro agio.

Quello che non torna, però, è il loro modo poi di “ricattare” quasi gli altri, facendoli sentire a disagio.

Il Cancro, poi, è un segno estremamente lunatico che cambia umore in un secondo e che può diventare freddissimo appena sente che il suo amore non è corrisposto come vorrebbe.

Tutta la sua gentilezza ed i suoi gesti carini, quindi, scompaiono in un batter d’occhio: il Cancro è “gentile” solo quando gli fa comodo!