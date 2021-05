Quali sono i segni che non si innamorano di nessuno, neanche sotto minaccia? Scopriamo insieme se ci sei anche tu in classifica.

Tutti i tuoi amici e conoscenti non fanno altro che parlare d’amore e di relazioni, di cotte e di sguardi di fuoco da sotto la mascherina.

Tu? Un blocco di ghiaccio: non t’importa di niente e di nessuno.

Potresti essere uno dei cinque segni impossibili da far innamorare (oppure, purtroppo per te, potrebbe esserlo la persona che ti piace).

Scopriamo insieme chi sono i segni più freddi della neve, che sono difficilissimi da attrarre: ecco la classifica!

I segni dello zodiaco che non si innamorano facilmente: ecco la classifica dell’oroscopo

Ti è mai capitato di prenderti una cotta per qualcuno che, anche a detta di tutti gli altri, non pensava minimante all’amore?

No, non parliamo di qualcuno che ti ignorava perché non gli piacevi (capita anche questo) ma di una persona che è proprio irraggiungibile.

Bene, se hai mai incontrato qualcuno così ci sono delle buone notizie (o meglio, notizie non proprio pessime).

Si tratta, con ogni probabilità, di uno dei cinque segni dello zodiaco che è impossibile far innamorare!

Il tuo fidanzato (che non è mai stato tale) ci sarà nella lista? Oppure scoprirai con stupore di essere tu nelle prime posizioni dei segni che non si innamorano?

Scopriamo insieme la classifica (e chiariamoci, finalmente, le idee sull’amore!).

Dopotutto, non è colpa tua se sei così difficile: lo dicono le stelle!

Scorpione: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo subito tutti i nati sotto il segno dello Scorpione.

Questo è un segno che, infatti, non si innamora con facilità e che, spesso, crea delle situazioni decisamente difficili per i suoi partner!

Per far “capitolare” uno Scorpione, bisogna essere molto pazienti, sopportare le critiche senza battere ciglio ed avere un cuore grande! (Ma, poi, la situazione si ribalta e “liberarsi” di lui è quasi impossibile!).

Vergine: quarto posto

Benché all’inizio i nati sotto il segno della Vergine siano facili ad una sorta di innamoramento, passato qualche mese vi renderete conto di esservi infilati in un vero ginepraio.

La Vergine, infatti, è un segno estremamente freddo che si interroga poco sui suoi sentimenti (nessuno sa se ne hanno o meno).

Per questo motivo, quindi, farli innamorare davvero è difficilissimo: pensano solo a sé stessi!

Capricorno: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo i nati sotto il segno del Capricorno: anche loro sono decisamente difficili da far innamorare!

Il motivo principale è che il Capricorno pensa (quasi) esclusivamente solo a sé stesso ed al suo lavoro, agli obiettivi nella vita e praticamente mai ai sentimenti!

Per farlo innamorare, quindi, dovete essere persone convinte del proprio percorso, impegnate sempre a migliorarsi ed anche capaci di affrontare il suo muro di silenzio.

Il Capricorno, infatti, non parla quasi mai dei suoi sentimenti ed è difficilissimo da capire: solo con molta pazienza potrete stare con lui!

Acquario: secondo posto

Anche l’Acquario, a sorpresa, è uno dei segni più difficili da far innamorare di tutto lo zodiaco!

Questo è un segno molto preciso e che sa esattamente quello che vuole: con lui non c’è spazio per errori o ripensamenti!

L’Acquario può diventare uno dei segni più duri di tutto lo zodiaco, capace di criticare e di giudicare fino a ridurvi in mille pezzettini.

Anche se non lo mostra, quindi, l’Acquario ha un’alta opinione di sé e non si abbassa di certo per il primo venuto (ma neanche per il secondo, per il terzo, per il quarto…)

Cancro: primo posto nella classifica dei segni che non si innamorano facilmente

Sorpresa delle sorprese: il Cancro è al primo posto della nostra classifica dei segni difficili da far innamorare!

Questo segno, nonostante sia sempre attento ai sentimenti (suoi e degli altri) ed incapace di trattenere gli slanci d’affetto, s’innamora molto raramente.

Certo, quando lo fa è plateale e anche un poco asfissiante ma prima di arrivare a provare amore nei confronti di qualcuno il Cancro può metterci anche anni.

Questo segno, spesso, è stato ferito in passato o ha paura di aprirsi troppo e di “sprecare” l’occasione di avere un unico grande amore.

Per fare innamorare il Cancro ci vogliono anni di pazienza e di costanza: non tutti ci riescono!