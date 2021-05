L’Isola dei Famosi è diventato il terreno di uno scontro molto acceso fra Ignazio Moser e Matteo Diamante. Le forti accuse.

Quest’Isola dei Famosi è ormai un covo di scontri. Dall’inizio della nuova edizione del reality con al timone la conduttrice Ilary Blasi non sono infatti mancati gli scontri fra di loro. Molti dei naufraghi considerano infatti questo nuovo periodo come la quiete prima della vera tempesta.

Dopo l’unione dei due gruppi tutti si aspettavano un po’ di pace, un trattato di non belligeranza, fra i primitivi e gli arrivisti. A quanto pare però gli spazi sono iniziati ad essere fin troppo stretti.

Una discussione è subito nata la prima sera proprio per alcune abitudini diverse che i due gruppi hanno. In questo contesto però è emerso più di tutto il resto uno scontro molto acceso fra Ignazio Moser e Matteo Damante.

Matteo Diamante contro Ignazio Moser all’Isola dei Famosi

Il tutto aveva avuto inizio con uno scontro, sottolineato dalla Blasi, in cui i due ex gruppi dei primitivi e degli arrivisti se ne erano dette. A quanto pare fra di loro non correrebbe buon sangue perché le abitudini sono troppo diverse e collidono. “Noi quattro facendo il turno del fuoco lasciamo dormire gli altri. Basta mettere delle regole senza piangersi addosso” ha tuonato Andrea Cerioli per chiarire la propria posizione.

La conversazione però ha preso una piega diversa e sull’argomento si è espressa la Tittocchia. “Avremmo dovuto creare un nuovo spazio tutti insieme. Noi veniamo avvertiti come quelli un po’ di troppo. Io non ho problemi ad accontentarli sulle loro abitudini ma Matteo Diamante è più toccato da questa cosa” ha specificato invece Emanuela Tittocchia che mette in chiaro la propria voglia di neutralità.

Pensate che sia finita qui? E invece no. Ad un certo punto sull’Isola di è aperto un fuoco incrociato fra Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Matteo Diamante.

Matteo Damante infatti non sembra essere molto propenso alla convivenza proprio con loro due. Andrea Cerioli ed il nuovo naufrago, che ha da poco salutato la sua futura moglie, Ignazio Moser d’altro canto non sono molto flessibili con lui. Moser lo ha infatti accusato di essere “vittima e perbenista“.

Il focus centrale dei nuovi scontri all’Isola sono proprio dovuti ai maschietti che fra di loro non hanno proprio un buon rapporto. Ignazio Moser infatti non ha per nulla una buona impressione di Matteo Diamante e nel corso di un confronto poco acceso gli aveva anche tuonato: “E’ inutile che fai il supereroe se poi lo fai per te“.

Ilary Blasi ha subito notato un forte attrito fra i due. Il tutto si riassumerebbe infatti in queste dichiarazioni fatte dallo stesso Moser in diretta. “Deve sempre chiedere il parere perché è vero che porta il cibo, ma se lo mangia anche lui. Da quando è con noi ha questa smania di mangiare a tutti i costi. Il suo comportamento mi infastidisce. Un giorno Angela fece una porzione più scarna a Matteo e lui subito si è sentito toccato“ tuona il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Matteo Diamante non ha per nulla gradito. E’ guerra aperta fra di loro?