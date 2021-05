Questa sera all’Isola dei Famosi c’è stato un confronto molto importante fra Valentina Persia ed Isolde Kostner. Tommaso Zorzi è intervenuto a gamba tesa.

Valentina Persia e la sportiva Isolde sono due donne molto diverse fra loro. Considerate ai due poli opposti siccome Isolde è vista come silenziosa e sempre indipendente. Una donna in maratona che è lì per vincere.

La comica e show girl Valentina Persia è invece considerata di grande forza fisica ma molto più al centro delle chiacchiere. Fra le due non riesce proprio a nascere un buon rapporto siccome la Persia l’ha accusata di non avere gli attributi e di essere molto costruita.

Questa sera fra le due c’è stato un confronto molto interessante. Ancor di più però l’intervento a gamba tesa di Tommaso Zorzi.

Isola dei Famosi, Valentina Persia e Isolde a confronto: Tommaso Zorzi le punzecchia

Il tutto ha avuto inizio con la conduttrice romana che ha chiesto a Valentina Persia se stesse rosicando per la nomination di Isolde che nella pratica, essendo leader, ne ha decretato la sua discesa nel rischio per l’eliminazione questa sera. “Mi rode. Lo sapete che sono una rosicona. Se dovessi uscire oggi non è colpa di Isolde ma la scelta del pubblico. Ci siamo anche parlate ed ho cercato di trovare una chiave per entrare nel suo mood. Nel bene e nel male parlo mentre lei parla un po’ di meno” dice Valentina Persia per commentare la faccenda. Un commento molto pacato e che ha innescato la reazione della Kostner alla domanda della Blasi.

Isolde Kostner dal canto suo ha invece ribadito di non essere riuscita a trovare spazio mentre era nel gruppo con lei. “Le ho chiesto di parlarle il giorno dopo la nomination. Abbiamo avuto un buon colloquio. Lei mi ha detto che cerca di stare più tranquilla ed è effettivamente così. Negli ultimi giorni ho fatto più fatica a trovare spazio in questo gruppo e lei ha cercato di trasmettermi un po’ di simpatia” commenta lei con estrema sincerità.

“Non so se l’una ballerebbe il tiptap sulla tomba dell’altra. Io credo che non si siano simpatiche. Loro sono due capostipiti, ne rimarrà solo una” punzecchia Tommaso Zorzi, fresco della chiusura del suo Punto Z, che di certo non è il tipo di persona che le manda a dire. L’intervento del vincitore del GF VIP a gamba tesa ha smosso non poco le acque.

Il tutto infatti sembra davvero fin troppo ovattato dalle due. Infondo pochissimo tempo fa Valentina Persia l’aveva chiamata una “Heidi” e di certo Isolde non l’aveva presa benissimo. Intanto la naufraga che si è salvata dall’eliminazione è proprio la comica romana. Fra Isolde e Valentina Persia non è ancora finita, soprattutto in virtù del fatto che dopo il loro scontro bomba per il titolo di leader ha di nuovo vinto Isolde.