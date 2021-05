Chi sarà il primo attore nello spazio? Stati Uniti e Russia si stanno contendendo questo primato. Chi la spunterà? Il candidato USA è un pezzo da 90

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di un film da girare direttamente nello spazio. Una produzione americana avrebbe pensato ad un film con Tom Cruise nel ruolo di protagonista. Un altro primato, quindi, per gli Stati Uniti? Pare proprio di no. Secondo quanto riportato dalla BBC, la Russia potrebbe anticipare gli acerrimi rivali, battendoli sul tempo. La sfida per la conquista dello spazio continua.

Se il primo uomo ad aver messo il piede sulla Luna è stato un americano, Neil Armstrong, il primo satellite artificiale in orbita intorno alla Terra è di origine russa, lo Sputnik. Anzi, in realtà all’epoca c’era ancora l’Unione Sovietica (URSS). Ed era sovietico anche Yury Gagarin, il primo uomo a viaggiare nello spazio, nel lontano 1961. Soltanto 8 anni dopo, il 21 luglio 1969, Armstrong sbarcò sulla Luna.

La sfida tra Stati Uniti e Russia continua ancora oggi. Dopo i decenni della Guerra Fredda, oggi questi due colossi si sfidano sul tempo per portare il primo attore a girare un film nello spazio. Chi la spunterà? Ecco tutti i dettagli.

Chi è l’attrice che la Russia vuole mandare nello spazio

Tom Cruise si sta preparando da tempo a girare un film diretto da Doug Liman. A questa produzione parteciperanno anche la Nasa e la società SpaceX di Elon Musk. L’intento è quello di girare un film all’interno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che orbita attorno alla Terra. All’interno di questa stazione si alternano astronauti delle agenzie spaziali di diversi paesi per effettuare ricerche scientifiche a bordo.

Gli Stati Uniti stanno per essere battuti sul tempo dalla Russia. Secondo quanto riportato dalla BBC, i russi avrebbero intenzione di anticipare gli acerrimi rivali. E c’è già una data. Il prossimo 5 ottobre l’attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko partiranno alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. In questo modo, Mosca batterebbe Hollywood sul tempo.

Yulia Peresild è un’attrice di 36 anni, ha vinto il provino per ottenere la parte e adesso avrà la possibilità di entrare nella storia: potrebbe essere la prima attrice a girare un film direttamente nello spazio. Le candidate erano 20 e lei l’ha spuntata. Insieme a Klim Shipenko si è sottoposta ad una lunga serie di esami e di test fisici per ottenere l’autorizzazione a volare nello spazio. A breve inizierà l’addestramento per arrivare preparata a questo storico giorno.

Secondo quanto riportato dalla BBC, infatti, i due dovrebbero decollare il 5 ottobre dal cosmodromo di Baikonur a bordo di un razzo russo. Il titolo del film è Challenge e parla di una donna chirurgo che deve affrontare una delicata operazione nello spazio su un astronauta troppo malato per essere riportato in sicurezza sulla Terra. Il 5 ottobre è vicino, gli Stati Uniti non mollano, ma pare che stavolta anche per Tom Cruise questa mission sia davvero impossibile.

