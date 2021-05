Emanuela Tittocchia è l’ultima eliminata dell’Isola dei Famosi. L’attrice ha deciso di rientrare in Italia dopo aver perso con Ciufoli

La diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ha rappresentato l’episodio finale per Emanuela Tittocchia. L’attrice italiana, infatti, è stata nominata da Isolde Kostner dopo che quest’ultima aveva vinto la prova girarrosto contro Valentina Persia.

Emanuela ha ingoiato il boccone amaro e ha commentato così la decisione di Isolde: “Le persone hanno poca fantasia, la storia si ripete. Finché mi nomina lei e non i miei compagni va benissimo. Siamo due persone diverse e sono fiera di non essere così“.

Successivamente c’è stata la prova leader degli uomini, vinta da Ignazio Moser, che ha deciso di mandare al televoto Roberto Ciufoli. Nella sfida tra Ciufoli e la Tittocchia il comico romano ha collezionato il 57% delle preferenze al televoto, mandando quindi Emanuela a Playa Imboscadissima.

Qui la clamorosa decisione: la Tittocchia, raggiungendo Francesca Lodo e Beatrice Marchetti, aveva ancora la possibilità di salvarsi battendo le altre ragazze al televoto. Ma sarà la troppa delusione o la stanchezza, Emanuela si è tirata indietro e ha scelto di tornare in Italia.

Decisione annunciata in diretta a Ilary Blasi, senza però nascondere una vena polemica: “Perdere contro Ciufoli è stato davvero imbarazzante per me. Se ho perso contro Ciufoli che per me rappresenta il peggio, posso solo andare a peggiorare”.

Emanuela Tittocchia torna a casa. Roberto, Ignazio e Andrea in nomination

Al termine della puntata di venerdì 14 marzo sono emersi i tre nomi che saranno in nomination fino a lunedì prossimo, quando si scoprirà chi verrà eliminato dal reality.

Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Roberto Ciufoli sono stati i prescelti dal gruppo, ora starà alla gente a casa decidere chi dovrà abbandonare l’Isola. Nel frattempo il meccanismo del televoto è stato fortemente criticato da Giulia Salemi, che ovviamente sta seguendo da casa lo show per conoscere il destino di sua madre Fariba.

“Momento “critica” Isola. Cosa fate votare fare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce? @#$%^&**(!) Cit. Salvate questo tweet per memoria futura”, ha scritto l’influencer, che proprio non ha gradito la scelta di lasciare gli eliminati a Playa Imboscadissima per dargli una possibilità di riscatto.