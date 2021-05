Questo test serve a scoprire la tua personalità. In che modo? Osservandoti quando sei sotto la doccia. Sei pronto? Mettiti alla prova con noi

Il linguaggio del corpo è molto importante. Può mostrare alcuni aspetti della nostra personalità che nemmeno conosciamo. Ognuno di noi ha il suo carattere ma non tutti riusciamo a comprenderne le varie sfaccettature al 100%. Capita di aver bisogno di un aiuto ed è proprio ciò che faremo oggi con questo test.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Serve semplicemente ad intrattenere i nostri lettori. È soltanto un modo per staccare dalla vita quotidiana per qualche minuto, possibilmente imparando qualcosa con un po’ di allegria. Devi soltanto pensare ad un aspetto quotidiano (si spera) della tua vita: la doccia.

Quale parte del corpo lavi per prima quando sei sotto la doccia? Pensaci bene, soltanto tu conosci la risposta. Poi scorri verso il basso, troverai le soluzioni e potrai scoprire alcuni aspetti della tua personalità che forse non conosci ancora.

Le soluzioni del test: quale parte del corpo lavi per prima sotto la doccia?

Viso

Se lavi prima il viso vuol dire che ti occupi del tuo aspetto. Sei molto preoccupato su come gli altri possano vederti. Per questo motivo, la cura del tuo viso è fondamentale. Ed è la prima parte del corpo che lavi quando sei sotto la doccia. Ti fai spesso influenzare dalle opinioni altrui, ciò che pensano gli altri di te è molto importante.

Braccia o gambe

Se lavi prima le braccia o le gambe, allora sei una persona con i piedi per terra. Non ti nascondi e non hai paura di esprimere la tua opinione. La tua idea è importante e vuoi sempre renderla pubblica. A costo di prendere qualche critica. Sei una persona affidabile, onesta e non temi il duro lavoro. Anzi, la fatica non ti spaventa per niente!

Le parti intime

Se lavi prima le parti intime, allora significa che sei una persona molto timida. Sei introverso e hai una bassa autostima. Non sei uno che crede molto nelle proprie possibilità. Tutto ciò ti porta a faticare molto quando devi prendere una decisione importante. Non ti piace socializzare, i pochi che riescono ad entrare nella vita sanno bene qual è la tua vera essenza: sei una persona genuina e gli altri ti vogliono bene per quello che sei.

Il petto

Se sotto la doccia inizi a lavare per primo il petto, allora significa che sei una persona diretta e molto concreta. Punti sempre a raggiungere ogni obiettivo prefissato. Porti a termine tutti i compiti assegnati. Il petto è simbolo di indipendenza e tu sei molto indipendente. Questa tua caratteristica piace molto a chi ti frequenta.

Capelli

Se la prima parte del corpo che lavi sotto la doccia sono i capelli, allora sei una persona che ama l’ordine e la disciplina. Sei una persona che lavora con molta passione, senza mai provare stanchezza. Per te il denaro passa in secondo piano, è molto più importante l’amicizia. Per un amico potresti anche rinunciare a qualcosa di importante.

Spalle e collo

Se lavi prima le spalle o il collo, significa che sei una persona che si impegna molto in ambito lavorativo. Hai studiato tanto per conquistare la tua posizione e non vuoi assolutamente perderla. Lavare le spalle vuol dire sbarazzarsi di un peso ingombrante. Sei una persona ambiziosa e competitiva.

Schiena

La schiena riflette la tua coscienza. Se è questa la parte del corpo che lavi per prima quando sei sotto la doccia, allora vuol dire che sei una persona molto riservata. Sei cauto e difficilmente ti fidi degli altri, almeno non all’inizio. Per entrare tra le tue grazie bisogna aspettare un po’ di tempo. Prima di prendere una decisione devi valutare tutto con attenzione.

Il test è terminato. E tu, quale parte del corpo lavi per prima quando sei sotto la doccia? Se ti è piaciuto questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti. A presto!