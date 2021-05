Gli acquisti online ormai stanno sbaragliando il mercato. Amazon è il sito più richiesto. Ma come si fa un reso ad Amazon? Ecco come fare

In passato eravamo abituati ad acquistare tutto nei negozi. Se dovevi acquistare una maglietta, andavi nel tuo negozio preferito, acquistavi e tornavi a casa. Di solito provavi la maglietta prima di effettuare l’acquisto. Per questo motivo era molto raro tornare in negozio per restituire l’acquisto.

Quando capitava, il negoziante sceglieva se rimborsarci o darci un buono dello stesso importo. Da qualche anno, ormai, ha preso piede l’e-commerce. Gli acquisti online dominano il mercato. Ma come si fa un reso quando acquistiamo su internet? Come fare a restituire un prodotto acquistato per sbaglio o che, semplicemente, non vogliamo più?

Ecco come fare un reso ad Amazon nel modo più rapido e semplice possibile.

Quando si può restituire un articolo

Amazon permette di restituire un articolo acquistato ma bisogna farlo entro 30 giorni dalla data di consegna. È necessario che l’articolo sia venduto e spedito da Amazon. In caso di reso, bisogna specificare perché vogliamo restituire l’articolo acquistato. Ci sono due casi che ci permettono di restituire un acquisto:

– hai cambiato idea;

– l’articolo è arrivato danneggiato, difettoso o non è il prodotto che avevi richiesto.

Se sono passati 30 giorni bisogna contattare l’assistenza clienti per ottenere informazioni sui prodotti venduti da Amazon.

Amazon, come effettuare un reso sicuro

Ecco i passaggi da seguire per fare un reso con Amazon. Si tratta di una procedura molto semplice, che dura un minuto, due al massimo.

Vai su I miei ordini; seleziona l’ordine; seleziona Restituisci o sostituisci articoli; una volta selezionato l’articolo che vuoi restituire, scegli un’opzione dal menu Motivo del reso; scegli l’opzione che preferisci per elaborare il tuo reso. Se l’articolo è stato acquistato da un venditore del Marketplace, visualizzerai Invia richiesta di reso; seleziona il metodo di reso che preferisci; stampa le etichette e l’autorizzazione di reso. Puoi anche inviare le etichette ad un indirizzo email di un amico qualora tu non dovessi disporre di una stampante; imballa l’articolo in modo sicuro, seguendo le istruzioni incluse nell’etichetta di reso; controlla lo stato di avanzamento del tuo reso nella sezione I miei ordini selezionando la voce Visualizza stato resi/rimborsi.

Adesso sei pronto ad acquistare su Amazon con maggior serenità perché, mal che vada, sarai in grado di fare un reso in maniera rapida e sicura.