Da piccolo era così, oggi è uno dei prof più temuti della tv: lo riconoscete?

Un notissimo personaggio tv ha appena pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram alcuni scatti che lo ritraggono da piccolo. Sapreste riconoscere di chi si tratta?

La tv è piena di personaggi amatissimi dal pubblico. La loro immagine è ben fissa nella mente dei fans e a tratti sembra strano pensare che anche i beniamini famosi siano stati piccoli un tempo. Tutti però siamo stati bambini e dunque anche i volti noti dello spettacolo.

Uno dei prof più temuti della televisione italiana ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ufficiale alcune stories che lo ritraggono da bambino e da ragazzo. Scopriamo di chi si tratta.

Il prof più temuto della tv mostra com’era da piccolo

Quando si parla di “prof” e tv il pensiero si dirige immediatamente verso la scuola più famosa d’Italia e cioè quella del talent show di “Amici di Maria De Filippi” nella quale gli aspiranti artisti in gara possono studiare per “un anno accademico” affinando il loro talento.

Se si dice poi che il “prof” è uno dei più temuti, si evince immediatamente che colui di cui si parla non può che essere Rudy Zerbi.

Il noto maestro di canto ha tantissimi anni di esperienza alle spalle nel campo della discografia ed è quindi in grado di dare suggerimenti ed insegnamenti utilissimi ai giovani talenti del programma.

Rudy Zerbi ha voluto sorprendere tutti i suoi 2 milioni di followers su Instagram condividendo tramite delle “Stories” alcuni scatti di famiglia in cui compare da piccolo. Lo sguardo di Rudy è rimasto sempre lo stesso: vispo e simpatico.

Zerbi però ha pubblicato anche una ulteriore story in cui compare da ragazzo, quando ancora non aveva conquistato la sua famosissima caratteristica che lo ha reso così amato in tv: il suo essere calvo. E’ lo stesso Rudy ad ironizzare sui suoi capelli nella clip, con l’umorismo che lo contraddistingue (CLICCA QUI PER VEDERE LA STORY DI INSTAGRAM)