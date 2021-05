L’ultima foto di Diletta Leotta ha scatenato i commenti dei fan: dall’anello mancante agli inviti allo spogliarello, ecco cosa è successo.

Che i post di Instagram di Diletta Leotta generino sempre moltissimi commenti e non sempre dei migliori, ormai lo sapevamo. Oggi, però, la famosa conduttrice e show-girl ha postato una foto poco prima di andare in onda su Radio 105 e subito in molti hanno notato un particolare interessante. Tra commenti, inviti e le solite dichiarazioni d’amore, è comparso anche un messaggio da parte di Priscilla Salerno.

I fan, a questo punto, si sono scatenati: ecco che cosa è successo.

Diletta Leotta, l’ultima foto senza anello scatena i fan

Diletta Leotta, l'ultima foto senza anello scatena i fan

Impossibile, se ti chiami Diletta Leotta, postare una foto sui social e sperare che la gente la apprezzi semplicemente per quello che è. Che la famosa conduttrice e giornalista di DAZN sia una delle star più “chiacchierate“, soprattutto sui social, è ormai un fatto appurato.

Per questo motivo, quindi, l’ultima foto postata da Diletta solo poche ore fa, è diventata immediatamente parte di un “caso” mediatico piuttosto dibattuto. In primis, infatti, i fan hanno notato le mani di Diletta (e potremmo dire che, rispetto al solito, si tratta di una fresca ed apprezzata ventata di novità).

Diletta, infatti, ha postato una foto nella quale si vedono chiaramente le sue mani; nonostante la posa sia, ovviamente, ricercata, infatti, l’occhio casca proprio sulle sue dita. Il modo in cui Diletta sfoggia le sue mani è sembrato ai più decisamente innaturale: insomma, come se Diletta volesse che i fan guardassero proprio le sue dita!

In foto, infatti, Diletta non indossa nessun anello o fede nuziale: che sia l’ennesimo indizio della sua relazione altalenante con Can Yaman? Di certo i commenti a riguardo si sono sprecati e così anche le insinuazioni e le congetture.

A quanto pare, però, la foto potrebbe essere “vecchia” e cioè scattata in un periodo precedente alla relazione tra Diletta e l’attore turco. Quale sarà la verità?

Nel frattempo, però, la mancanza dell’anello sulle dita di Diletta Leotta ha lasciato spazio ad altri commenti ed incitazioni, decisamente più hot.

I fan incitano Priscilla Salerno a coinvolgere Diletta Leotta nel suo spogliarello

I fan incitano Priscilla Salerno a coinvolgere Diletta Leotta nel suo spogliarello

Sulla falsariga del più famoso spogliarello di Sabrina Ferilli in occasione dello scudetto dell’AS Roma, nel quale la famosissima attrice si spogliò al Circo Massimo, anche la Salernitana avrà il suo, particolarissimo, festeggiamento.

A prometterlo (e realizzarlo) ai fan della Salernitana, per il ritorno in serie A, è stata Priscilla Salerno attrice di film per adulti e cantante, tifosissima della squadra!

Oggi, però, il suo commento sotto la foto di Diletta Leotta ha decisamente scatenato i fan.

I fan aspettano ancora di conoscere quando ci sarà il famoso spogliarello e Priscilla Salerno ha svelato ai giornali che non sa precisamente quando potrà spogliarsi per la sua squadra.

“Non chiedetemi la data perché lo stiamo ancora organizzando con il club Fedelissimi, la location potrebbe essere piazza Portanova”

Il suo commento sotto la foto di Diletta Leotta, però, ha scatenato i fan che le hanno chiesto a gran voce di coinvolgere anche la giornalista nello spogliarello.

Per ora, da parte delle due, non ci sono state ancora dichiarazioni a riguardo.

Diletta Leotta deciderà di partecipare a questo festeggiamento oppure… farà finta di niente?