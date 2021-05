Non ha di certo usato mezzi termini Ruggero Freddi che, ad Avanti un Altro, è stato vittima di una vera e propria censura. La storia.

Per chi non lo conoscesse, Ruggero Freddi si tratta di uno dei personaggi più “controversi” e curiosi della “scena” italiana.

Come dice lui stesso nella biografia del suo profilo Instagram, Ruggero è passato: “Da ingegnere a star del porno a Professore universitario.”

Insomma, la sua è stata di certo una vita piena di avvenimenti ed interessante, non “conforme” agli standard canonici ma non per questo meno valida.

Ruggero, però, si è trovato di fronte ad un caso di censura che lo ha molto ferito e che ha denunciato pubblicamente dal suo profilo Instagram da più di 13mila follower.

Ecco che cosa è successo.

Ruggero Freddi ad Avanti un Altro: “Grandissima delusione”

“Grandissima delusione. Avevo deciso di partecipare come concorrente ad “avanti un altro anche di sera” perché per me queste sono importanti occasioni per dare visibilità a persone che di visibilità nel nostro paese ne hanno poca. Alla fine della mia presentazione avevo salutato tutte le persone transessuali, le quali vengono spesso dimenticate, con il caro augurio di terminare presto il loro percorso e di realizzare presto il loro desiderio di esprimere esteriormente il sesso che sentono da sempre come il proprio. Scopro solo ora, vedendo la puntata in tv, che il mio augurio è stato cancellato. Questione di tempi televisivi? Direi che di tante sciocchezze che potevano essere editate è stata editato un importante messaggio di inclusione sociale. A quanto pare la Rai non è la sola a censurare… e non è la prima volta che mi capita… ripeto, grande delusione.”

Un messaggio decisamente chiaro, al termine del quale Ruggero Freddi ha taggato i profili ufficiali di Paolo Bonolis e della sua trasmissione, Avanti Un Altro.

Di certo, infatti, l’accusa dell’ex attore di film per adulti e professore universitario non è una di quelle velate o che si possano ignorare.

Ruggero Freddi, infatti, racconta di aver partecipato alla puntata serale di Avanti un Altro – anche di sera per poter parlare di argomenti per lui importanti.

A quanto pare, secondo il racconto di Freddi, al termine della sua presentazione, Freddi avrebbe salutato tutte le persone transessuali d’Italia.

Il saluto, però, è stato tagliato da Mediaset e non è mai andato in onda!

La reazione dei social ai commenti di Ruggero Freddi

Un messaggio, il suo, decisamente importante e sentito con il quale voleva portare all’attenzione del grande pubblico la salute di una comunità, spesso ignorata o bistrattata.

Insomma, un bellissimo messaggio che, però, a quanto pare è stato completamente ignorato e tagliato in fase di montaggio.

Sotto il suo post di Instagram (dove Ruggero è seguito da più di 13mila persone), lo sgomento è palpabile.

C’è chi era in studio, che ha ricordato le sue parole definendole garbate ed importantissime.

C’è chi avanza l’ipotesi che non si tratti di censura ma di tagli “tecnici” mentre Ruggero sostiene che il suo intervento, brevissimo, avrebbe potuto essere “salvato” al posto di tante altre “sciocchezze”.

Tra chi lo critica e chi lo supporta, la polemica è di certo già in corso: mancano solo le dichiarazioni dell’altra parte che, ancora, non si è fatta sentire.

Che cosa dirà Paolo Bonolis di questo increscioso avvenimento?

Chi è Ruggero Freddi: ex star di film per adulti e professore universitario

Ruggero Freddi è un per molti solo un professore universitario dell’Università La Sapienza di Roma. Certo, un professore decisamente “strano“: con un fisico imponente ed un sorriso smagliante, Ruggero Freddi attira di certo l’attenzione.

Il 40enne romano, infatti, è “famoso” anche per essere stato un attore di film per adulti quando viveva a San Francisco, dove lavorava sotto lo pseudonimo di Carlo Masi.

Dopo essere tornato in patria, con due lauree ed un dottorato, Ruggero ha iniziato una carriera presso l’università La Sapienza in qualità di co-docente di Analisi 1.

Nonostante il suo passato “particolare“, per Ruggero l’insegnamento sembrava una strada ben avviata. Lo scorso anno, però, il professore ha raccontato di essere stato “punito” per il suo passato, di non aver ricevuto compenso per le ore in cui ha lavorato e di aver subito del vero e proprio mobbing.

Insomma, per Ruggero Freddi al momento non sembra essersi pace, almeno al di fuori di casa. Sposato con il suo compagno e “papà” di due cagnolini, Ruggero è forte del suo impegno accademico ottenuto con fatica e della sua “fama” fuori dal mondo universitario. Cosa risponderà Avanti un Altro alla sua denuncia?