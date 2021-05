Antonio Razzi è andato a Pomeriggio 5 dalla conduttrice Barbara d’Urso a parlare della sua canzone e delle sue doti da tiktoker.

Dobbiamo dire che è stato uno di quei momenti abbastanza atipici della televisione italiana. Uno di quei momenti in cui davvero non si sa cosa dire se non magari vederne un lato ironico. Eppure fa ancora eco il fatto che Antonio Razzi prima di essere un personaggio televisivo fosse stato un onorevole Senatore.

Il non proprio giovanissimo nuovo tiktoker è diventato un fenomeno del web grazie ai sempre esilaranti “meme” su di lui ed anche i video che lo ritraggono danzare nelle più disparate pose. Sui social si sa bene quanto sappia divertirsi l’ex senatore della Repubblica.

In questa nuova occasione Antonio Razzi è stato proprio ospite della conduttrice Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. In questa occasione i due si sono divertiti davvero tantissimi.

Antonio Razzi ospite da Barbara d’Urso: “Finiremo ai nuovi mostri”

Ospite della d’Urso, reduce da un compleanno con una brutta notizia, l’ex senatore Razzi ha infatti parlato sia dei suoi balletti diventati famosissimi che anche della sua canzone. A tal proposito ha anche aggiunto: “Il bello è che questa canzone è andata tutta in beneficenza per la raccolta di soldi. Ho venduto molti cd e ho dato tutto in beneficenza ad un ragazzo”.

Antonio Razzi ha anche deciso in live di cantare la canzone ed ha provocato l’ironia della conduttrice partenopea che ha infatti commentato dicendo: “Già siamo arrivato a I Soliti Mostri pochi giorni fa, ora abbiamo dato nuovo materiale a Striscia la Notizia”. Nel tg satirico di canale 5 infatti entrambi ci erano finiti già altre volte.

Approfittando dell’intervista Razzi, sempre stato al centro delle polemiche proprio per questo tema, ha anche chiarito alcune cose in merito alla sua conoscenza della lingua italiana. L’uomo infatti è stato tantissimi anni in Germania dove parlava ogni giorno in tedesco e quindi il suo italiano si è arrugginito.

E se proprio vogliamo aggiungerci la ciliegina sulla torta dobbiamo sottolineare necessariamente il balletto sulle note di Jerusalema alla fine della intervista d’ursiana. Un momento di magia pura e che sicuramente non è passato inosservato.

Un ritorno in tv in grande stile per l’ex onorevole Senatore della Repubblica Italiana. Che sia per lui arrivato magari il momento anche di fare un reality? Molti lo vorrebbero come parte del nuovo cast del GF VIP.