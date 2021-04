Cattive notizie per tutti i ragazzi cresciuti negli anni ’90 ma ottime notizie per i fan di Macaulay Culkin. Il “bambino” di Mamma ho perso l’aereo è diventato papà!

Basta pronunciare il suo nome per avere una chiara visuale di alcune tra le scene più iconiche del classico film di Natale Mamma ho perso l’aereo.

Dalla fama strepitosa al tunnel delle droghe, il giovanissimo attore degli anni ’80 e ’90 ha “recitato” un ruolo decisamente grande nella vita di moltissimi ragazzi.

Un’indiscrezione ha rivelato che è diventato papà il 5 Aprile scorso: ecco che cosa sappiamo.

Macaulay Culkin è diventato padre e ha 40 anni

Che negli anni Macaulay Culkin sia cresciuto per diventare un adulto funzionale ed irriverente ci sembra normale.

In molti, però, faticano a dividere la sua immagine attuale da quella di Kevin, il bambino pestifero “dimenticato” dalla sua famiglia alla vigilia di Natale.

Il film, Mamma ho perso l’aereo, è uno di quei classici che hanno cresciuto una generazione intera e che, ancora oggi, sbanca la programmazione quando viene mandato in TV.

(Rigorosamente ed ovviamente, durante il periodo natalizio).

Macaulay Culkin, baby star dal nome impronunciabile, non è solo famoso per il suo lavoro come attore, durante la gioventù e l’infanzia.

L’allora giovane ragazzo, infatti, inciampò in una spirale autodistruttiva di droghe e dipendenze che, per molto tempo, lo hanno allontanato dalla scena pubblica.

I social network, poi, ci hanno rivelato che fine avesse fatto: cresciuto, anche se ancora con l’aspetto di un bambino, ironico e simpatico, capace di prendersi in giro e, finalmente, a posto con sé stesso.

Hey guys, wanna feel old? I’m 40. You’re welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Se solo la scorsa estate aveva fatto tremare Internet e tantissimi giovani (o forse non più tali), ricordando a tutti che aveva appena compiuto 40 anni, ci ha pensato Esquire a darci la nuova notizia che ci fa rabbrividire sul posto.

Macaulay Culkin, infatti, è appena diventato papà!

La notizia è una vera e propria indiscrezione che arriva dalla rivista statunitense e che, ormai, ha fatto il giro del mondo.

Secondo quanto riportato da Esquire, quindi, Macaulay Culkin sarebbe diventato padre di un bambino il 5 Aprile 2021.

La compagna, Brenda Song, è un’attrice americana ed i due si sarebbero conosciuti nel 2017 sul set.

Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, soprattutto considerando che cercavano un figlio già da quale tempo (sempre secondo le indiscrezioni riportate da Esquire).

Il bambino si chiamerà Dakota, in onore della sorella di Macaulay, morta nel 2008 in un incidente stradale.

Anche se i due non hanno confermato, commentato o smentito la notizia, il loro silenzio, al momento, suona proprio come un assordante riscontro.

Una voce vicino alla coppia ha riferito ad Esquire che i due non potrebbero essere più felici.

Anche noi, dopo aver messo da parte il trauma personale di aver visto il nostro eroe dell’infanzia trasformarsi in un adulto, facendoci toccare con mano, di conseguenza, quanto velocemente passi il tempo, non possiamo far altro che essere felici per lui.