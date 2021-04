Grande reunion al Maurizio Costanzo Show, saranno presenti Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di nuovo insieme dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP. Dalle Instagram Stories già promettono grosse sorprese

Due dei più amati protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP saranno ospiti del Maurizio Costanzo Show. Si tratta dunque di un’attesa reunion per la coppia di amici. I due hanno fatto divertire tantissimo il pubblico durante la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia. La loro simpatia e il loro brio sono stati davvero travolgenti. Tra una risata e l’altra Francesco e Tommaso hanno avuto modo di stringere un legame d’amicizia davvero profondo che i telespettatori hanno sempre sostenuto.

L’approdo nello storico programma della seconda serata di Canale 5, rappresenta per loro sicuramente un tassello importante per le loro rispettive carriere. Oppini è figlio d’arte, mentre Zorzi sta dimostrando, a “L’isola dei famosi”, di avere un talento innato come opinionista. Anche il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, però, si sta rivelando un grande intrattenitore, basti pensare al successo ottenuto con le sue ospitate nel programma di informazione calcistica “Tiki Taka”.

La Reunion Zorzi – Oppini al “Maurizio Costanzo Show”

La partecipazione di Tommaso e Francesco alla trasmissione di Maurizio Costanzo promette già grosse sorprese. Attraverso una Instagram Story di Tommaso Zorzi direttamente dal backstage, la coppia di amici rivela di avere in programma di deliziare i telespettatori cantando una canzone, dando così sfoggio delle loro abilità canore.

In un secondo momento, però, intravedendo la figura del tenore Alberto Urso, Zorzi e Oppini ammettono di non aver scelto la serata giusta. Il giovane cantante vincitore dell’edizione numero 18 di “Amici di Maria De Filippi” è infatti uno dei più grandi talenti musicali in circolazione, dotato di un’estensione vocale davvero degna di un fuoriclasse.

Per sapere se i due ex- gieffini riusciranno ad eguagliare le performance canore di Alberto Urso, occorrerà dunque attendere di vederli di nuovo insieme in onda domani sera e non c’è dubbio che ci sarà da divertirsi.