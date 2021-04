E’ arrivata la conferma tanto attesa dagli utenti Android: a breve Clubhouse sarà disponibile anche per loro

Il social più innovativo dell’ultimo anno sta per sbarcare su Android. Parliamo ovviamente di Clubhouse che, con l’inizio del 2021, ha rivoluzionato la scena delle app di comunicazione proponendo una piattaforma basata soltanto sulle chat audio.

Vi avevamo anticipato in quest’articolo che gli sviluppatori erano già al lavoro per ampliare il proprio pubblico di riferimento e portare l’app anche sui sistemi Android. La beta lanciata su IOS è stata davvero un grande successo ma, come tutte le novità, nelle ultime settimane il clamore iniziale è andato via via scemando.

Anche per ravvivare l’interesse nei suoi confronti i programmatori hanno pubblicato un tweet in cui annunciano che, entro maggio, Clubhouse sarà disponibile anche su smartphone e tablet con il sistema operativo di proprietà di Google.

Mopewa has been working on the Clubhouse Android app for around six weeks now, and it’s coming on nicely Rough release date: May https://t.co/jI63NPw2Od — Morgan Evetts (@morqon) April 11, 2021

Lo sviluppo dell’app per Android, si legge, è in corso da da qualche settimana, e il lavoro sembra procedere bene. La data resta comunque indicativa e potrebbe subire variazioni nel corso dei prossimi giorni. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere eliminato il blocco degli inviti che al momento sono l’unica maniera per poter creare un account sulla piattaforma.

Clubhouse, la concorrenza non sta a guardare

Nel frattempo gli altri “big” dei social network non stanno di certo a guardare e sono pronti a introdurre varie novità per contrastare, e magari anche superare, Clubhouse.

Twitter, ad esempio, ha lanciato la versione di prova di Spaces; Facebook invece sta sperimentando la piattaforma Hotline, che aggiunge anche la modalità video. Per ultimo Telegram introdurrà a breve le room vocali all’interno dei gruppi, sempre col vantaggio dell’anonimato e della crittografia.