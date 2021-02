Clubhouse è il social del momento ma non tutti possono ancora utilizzarlo. Alpha Exploration ha intenzione di ampliare il suo pubblico

Il fenomeno social del momento si chiama Clubhouse. L’app sviluppata da Alpha Exploration ha subito conquistato il popolo del web grazie alla sua immediatezza e alla possibilità di partecipare a chat vocali interagendo con personaggi rilevanti.

Purtroppo però, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, l’app non è aperta a tutti. Innanzitutto possono scaricarla solo i possessori di device Apple, come ad esempio Iphone e Ipad, direttamente su Apple Store. In più, per poter accedere ad una stanza, è necessario ricevere un invito da un amico.

Sono quindi ancora moltissimi ad essere esclusi e a non poter utilizzare il social network: al momento tanti utenti hanno scaricato l’app ma sono in attesa di ricevere un invito per poter cominciare a testarne il funzionamento. Ecco quindi che gli sviluppatori hanno deciso di lavorare in questa direzione e cercare di rendere disponibile l’app senza invito ed anche per i device col sistema operativo Android.

Clubhouse su Android e senza invito, le mosse di Alpha Exploration

“Siamo entusiasti di iniziare presto a lavorare sulla nostra app per Android e di aggiungere più funzioni di accessibilità e localizzazione in modo che le persone di tutto il mondo possano sperimentare Clubhouse”. Così scrivevano sul loro blog i fondatori Paul Davison e Rohan Seth a fine gennaio. E’ quindi evidente come gli sviluppatori siano già al lavoro per rendere l’app disponibile anche su Android, anche se al momento non si conoscono ancora i tempi necessari.

Discorso diverso per quel che riguarda la modalità “senza invito”. Clubhouse infatti è già stata criticata aspramente per non essere stata in grado di moderare alcune delle sue Rooms, ed in più la politica della privacy non è ancora adeguata alle norme europee. Probabile quindi che si procederà a step, aprendo prima l’app a tutti gli utenti IOS per poi potenziarla e scrivere una privacy policy compatibile con il GDPR.