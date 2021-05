Lutto nel mondo del cinema: è morto Norman Lloyd, attore famosissimo che aveva recitato anche ne L’Attimo Fuggente e Luci della ribalta.

Un triste notizia arriva da Hollywood e per tutti gli appassionati di cinema.

Abbiamo appreso in queste ore della morte di uno degli attori più longevi e prolifici del mondo dello spettacolo, che ci ha regalato grandissime interpretazioni.

Grande amico di Charlie Chaplin e di Christopher Lee, protagonista di film importantissimi ma anche presente sul piccolo schermo in numerosi sceneggiati (come La Signora in Giallo), ci ha lasciato nella nottata di ieri Norman Lloyd.

Norman Lloyd, morto a 106 anni l’attore de L’attimo Fuggente e di Luci della ribalta

Aveva iniziato la sua carriera nel 1939 e l’aveva terminata (con il suo ultimo ruolo in un film) nel 2015.

Parliamo di Norman Lloyd, leggendario attore, produttore cinematografico e regista statunitense, presente in tantissimi film e, forse, mai abbastanza apprezzato.

A quanto si apprende, Lloyd è morto pacificamente nella sua casa di Los Angeles nella notte tra l’11 ed il 12 Maggio 2021, nel sonno.

L’attore, classe 1914, aveva 106 anni e, di certo, la notizia della sua dipartita non fa rimanere a bocca aperta. In molti, però, hanno deciso di celebrare la sua carriera straordinaria ed il suo lavoro, importantissimo.

Norman Lloyd, infatti, non è solo famoso per il suo ruolo (impagabile) del direttore nel film L’attimo fuggente, dove ha recitato al fianco di Robin Williams e Ethan Hawke.

Tra i suoi lavori cinematografici è d’obbligo ricordare i ruoli da “cattivo” in due film di Alfred Hitchcock Sabotatori (del 1942) e Io ti salverò (del 1945).

Ancora prima, la sua interpretazione insieme all’amico Charlie Chaplin in Luci della ribalta è una di quelle che rimangono impresse (oltre che rappresentare la vera base della storia del cinema).

Ruoli più recenti lo hanno visto nel film del 1993 L’età dell’innocenza e nel capolavoro del 2002 Gang of Newyork sempre diretto da Martin Scorsese e al fianco di star del calibro di David Day-Lewis, Leonardo di Caprio e Liam Neeson.

Inoltre, Lloyd ha lavorato al fianco di nomi straordinari ed importantissimi del mondo del cinema, del calibro di Orson Wells e Jean Renoir.

I ruoli in TV di Norman Lloyd: famoso per La signora in giallo e Star Trek

Ma la carriera di Norman Lloyd non si è di certo “fermata” a lavori solo sul grande schermo.

Il grande attore, infatti, poteva vantare una carriera televisiva altrettanto prolifica ed importante.

Personaggio fisso di show come E. R. – Medici in Prima Linea o Grey’s Anatomy, Lloyd ha anche recitato in numerosi episodi de La Signora in Giallo e Star Trek: The Next Generation.

Insomma, non c’è che dire: un vero e proprio camaleonte, in grado di “sparire” nei personaggi più disparati e di proporre performance sempre incredibili.

La notizia della sua morte, oggi, ha veramente rattristato il mondo di Hollywood.

Su Twitter sono in molti a ricordare la sua carriera, dalle persone comuni ai big del mondo dello spettacolo, tra cui Ben Stiller, Judd Apatow e Angela Lansbury.

Non è di certo un caso che il suo nome, così conosciuto ai grandi del mondo dello spettacolo ma altrettanto sconosciuto alla maggior parte del pubblico, abbia causato una così grande commozione nel mondo del cinema.

Nel 2014, il Los Angeles City Council ha addirittura proclamato l’8 Novembre (il giorno della sua nascita) come il “Norman Lloyd Day“.

Un modo per ricordare i suoi 82 anni nel mondo del cinema e dello show business oltre che per celebrare i suoi 100 anni.

Una notizia veramente terribile per molti quella della sua morte oggi.