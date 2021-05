Il 12 maggio 2021 è caduto il 26esimo anniversario della morte di Mia Martini. Il commosso ricordo di Loredana Bertè, che ricorda il rapporto che aveva con sua sorella

Ieri, 12 maggio, non era una data qualsiasi per gli appassionati di musica. Il 12 maggio 1995, infatti, è morta Mia Martini. La cantante di origini calabresi morì nella sua casa di Via Liguria 2, a Cardano al Campo, in provincia di Varese. I vigili del fuoco, allertati dal suo agente, la trovarono senza vita sul letto, in pigiama, con le cuffie del mangianastri portatile nelle orecchie e con il braccio proteso verso un vicino apparecchio telefonico.

Mimì, come la chiamavano affettuosamente i suoi fan, aveva detto qualche giorno prima a sua sorella Olivia di sentirsi un po’ fiacca. Aveva già avuto qualche problema di salute e, per questo motivo, assumeva antidolorifici. L’autopsia stabilì che la nota artista era morta a causa di un arresto cardiaco dovuto ad overdose di stupefacenti, nello specifico cocaina. La famiglia più volte ha smentito il suicidio.

Mia Martini e Loredana Bertè non hanno sempre avuto un rapporto positivo, la loro vita è stata piena di allontanamenti e riavvicinamenti. Ieri sera Loredana ha postato alcune foto su Instagram per onorare la sorella scomparsa, parlando anche del loro rapporto. Vediamo cosa ha detto Loredana Bertè per onorare la memoria di sua sorella, Mia Martini.

Loredana Bertè: “Ho perso la telefonata della vita”

Loredana Bertè ha voluto ricordare sua sorella Mia Martini postando alcune foto su Instagram. In questi scatti si vedono le due sorelle sorridenti, una accanto all’altra. È noto che il rapporto tra le due sorelle fosse abbastanza altalenante, ma l’affetto non è mai venuto meno. Quando Mimi è morta aveva solo 47 anni. Al suo funerale, svoltosi a Busto Arsizio, c’erano circa quattromila persone. Sulla sua bara c’era la sciarpa del Napoli, la sua squadra del cuore.

I tifosi partenopei non dimenticano mai di ricordarla ogni anno. Anche ieri dal capoluogo partenopeo sono arrivati tanti messaggi commossi. Ma è stato tutto il mondo dello spettacolo a voler ricordare Mia Martini. Tanti artisti hanno postato messaggi sui propri account ufficiali. Tra questi Ermal Meta, che ha scritto: “Il 12 maggio del ’95 ci lasciava Mia Martini, una delle voci più intense che la musica italiana abbia mai avuto”.

Loredana Bertè ha ricordato sua sorella postando una foto nella quale sono insieme. Le due sorelle Bertè (Martini, ovviamente era il nome d’arte di Domenica Rita Adriana Bertè) in questo scatto sorridono. Nella seconda foto c’è soltanto Mimì, sempre molto sorridente, con un cappello in testa e un cappotto tigrato. La Bertè ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni, ecco alcuni estratti.

“Molti anni fa mia sorella Mimì mi regalo un telefono cellulare. Era uno dei primi, ce n’erano pochissimi in circolazione. Il messaggio era chiaro, voleva che ci sentissimo ma io, senza un perché, lo gettai”. Poi Loredana Bertè continua: “Tempo dopo, il telefono di casa iniziò a squillare ma non risposi. Quella sera morì Mimì e io rimarrò sempre con il dubbio di aver perso la telefonata della vita”.

Mia Martini e le assurde voci sul suo conto

Nel corso della sua carriera, Mia Martini ha dovuto affrontare anche diversi momenti difficili. Già negli anni ’70, quando la cantante di origini calabresi era già molto affermata, iniziarono a girare brutte voci sul suo conto. A seguito di un incidente nel quale persero la vita due persone, un impresario che Mimì aveva respinto iniziò a mettere in giro la voce che l’artista portasse sfortuna.

Queste voci diventarono sempre più intense nel corso degli anni. Anche alcuni personaggi famosi iniziarono a snobbarla e Mia Martini decise di ritirarsi nel 1983. Per fortuna, nel 1989 decise di tornare a cantare e lo fece alla grande. Portò al Festival di Sanremo una delle canzoni più belle del suo repertorio: Almeno tu nell’Universo. Era il 1989, da quel momento la cantante tornò ad esibirsi.

Secondo alcuni, però, le voci sul suo conto hanno sempre continuato a tormentarla. Anche se la famiglia ha sempre smentito la tesi del suicidio, più volte si è detto che Mimì non fosse mai riuscita a superare tutte le maldicenze suo suo conto.