Francesco Totti ha condiviso con i suoi followers un momento importante della sua vita familiare. Il bel gesto dell’ex capitano della Roma

Giornata importante in casa Totti. Oggi infatti è il compleanno della primogenita di Francesco e Ilary, Chanel, che ha compiuto 14 anni. La prima figlia di una delle coppie più amate in Italia è ormai diventata adolescente, dimostrando inoltre di essere sempre più somigliante alla mamma.

L’ex capitano della Roma ha sempre avuto una passione smisurata per i suoi figli, tanto di aver dichiarato più volte che se fosse per lui ne avrebbe avuti altri. Non potevano quindi mancare i suoi auguri in questa data speciale per Chanel.

Totti ha postato sui social una bella foto in cui si vede lui sorridente e la ragazza che lo abbraccia e lo sbaciucchia sulla guancia. “Auguri amore mio…ti auguro tutto ciò che desideri!!!!❤️❤️sono già 14″, la didascalia a corredo dello scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Francesco Totti, ennesima smentita su un possibile ritorno alla Roma

Nel frattempo ieri è stata una giornata di alti e bassi per Totti. Prima c’è stata la grandissima gioia e felicità per aver vinto, con il suo docu-film “Mi chiamo Francesco Totti”, il David di Donatello.

“Grazie e complimenti davvero ad Alex Infascelli e a tutta la squadra che ha lavorato veramente notte e giorno per un progetto nel quale abbiamo creduto sin da subito tutti. E grazie soprattutto a voi che mi avete sempre dimostrato tantissimo affetto!”, ha scritto l’ex capitano su Instagram, ringraziando il pubblico ed il regista che ha diretto il docu-film.

Poi in città e sui giornali era cominciata a girare la notizia che il nuovo tecnico della Roma, Josè Mourinho, avesse contattato Totti per averlo al suo fianco a partire dalla prossima stagione. La risposta, secondo le ricostruzioni giornalistiche, sarebbe stata negativa.

La notizia ovviamente è arrivata alle orecchie del diretto interessato che ha smentito il tutto: “Non mi ha chiamato nessuno, è incredibile”.