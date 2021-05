Il test di oggi proverà a farti scoprire qualcosa in più sulla tua personalità. Sei pronto? Devi prenderti soltanto dieci minuti di pausa

Oggi ti proponiamo un test molto divertente, che ti aiuterà a scoprire alcuni aspetti della tua personalità che, forse, non conoscevi. Devi provare a risolvere un enigma: chi ha rotto il vaso? Ti daremo alcune opzioni e tu dovrai sceglierne una. La soluzione non è difficile ma dovrai rifletterci un po’.

Non essere impulsivo, prenditi il tempo che ti serve e poi rispondi. Una volta selezionata l’opzione che preferisci, scorri il testo e scopri le soluzioni. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. È soltanto un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendoli svagare per qualche minuto.

Sei pronto? Adesso possiamo iniziare. Guarda questa immagine e prova ad indovinare chi ha rotto il vaso. Il colpevole è uno dei quattro bambini. Di chi si tratta? Questo test si basa sulle tue capacità di giudizio e intuito, per questo motivo si può comprendere meglio qual è la tua vera personalità.

Le soluzioni del test

Bambino A

Questo bambino ha gli occhi bassi ed è dubbioso. Sembra essere dispiaciuto per qualcosa. Gli altri lo guardano come se volessero accusarlo di aver rotto il vaso. Non è detto che sia il vero colpevole. Potrebbe aver visto un altro bambino rompere il vaso. Gli altri bambini potrebbero accusarlo di qualcosa che non ha fatto.

Se hai scelto questo bambino, allora hai un ottimo spirito di osservazione. Non ti sfugge mai niente! Riesci a cogliere anche i dettagli più impercettibili. Non puoi essere ingannato facilmente perché riesci a decifrare tutto. Anche il linguaggio del corpo degli altri, per te, può essere un indizio in grado di farti comprendere qualcosa.

Bambina B

Sembra che questa bambina sia la più grande dei quattro. È la più alta e probabilmente si prende cura degli altri quando i genitori sono assenti. Ha un vestito colorato e guarda il bambino A come se sapesse che lui non è il vero colpevole. Ha uno sguardo dolce e affettuoso. Una sorta di seconda mamma per i suoi fratelli.

Se hai scelto questa bambina, vuol dire che ti identifichi in lei. Sei una persona che aspetta prima di giudicare, non ti fermi alle apparenze. Sei una persona pragmatica e razionale, per te c’è sempre una spiegazione logica a tutto ciò che ti accade nella vita. Sei capace di prenderti cura degli altri con una grande naturalezza.

Bambino C

Questo bambino ha uno sguardo disinvolto, sta un passo indietro rispetto agli altri. Ha le mani in tasca e pare apprezzare il fatto che sia un altro il presunto colpevole. Sembra non avere alcun tipo di moralità o senso di giustizia. Pare voglia far credere di essere il colpevole, provando contemporaneamente soddisfazione che venga accusato un altro. Come a voler dimostrare di godere nell’averla fatta franca. Anche se non è lui il colpevole.

Se hai scelto questo bambino, allora sei nato per essere un leader. Sei carismatico e fai credere agli altri tutto quello che vuoi. Per questo ispiri fiducia. Sei capace di prendere iniziative e riesci a realizzare i tuoi progetti. Non esiti a trarre vantaggio da una situazione. Non ti interessa se un’altra persona dovesse, al contrario, trovarsi in difficoltà a causa della tua decisione.

Bambina D

Lei è la vera colpevole. È la bambina più vicina alla madre, dalla quale cerca protezione. Questa bambina ha gli occhi fissi sul vaso rotto, mentre gli altri si guardano intorno. Ha lo sguardo colpevole e prova a nascondersi, per questo motivo è chiaramente la colpevole. Ha rotto lei il vaso e lo dimostra con il suo atteggiamento.

Se hai scelto lei, vuol dire che sei una persona dotata di un ottimo intuito. Sei affidabile, ambizioso e raggiungi spesso i tuoi obiettivi. Ti fidi degli altri e del mondo che ti circonda. Quando entri nella vita di qualcuno, difficilmente non lascerai il segno. Sei la classica persona che resta nei pensieri di qualcuno anche dopo molti anni.

Il test è terminato. Speriamo che ti sia divertito e che il profilo abbinato alla tua scelta fosse corretto. Se ti è piaciuto questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto stimolanti. A presto!