Roberto Angelini ha deciso di affidare ai suoi social uno sfogo riguardo una vicenda che lo ha lasciato affranto e che gli sta costando 15.000 euro. Ecco che cosa è successo.

Una foto con la mascherina e gli occhi lucidi ed un lungo sfogo affidato alla sua pagina Facebook ed Instagram.

In questa maniera il musicista diventato famoso nel 2003 con la hit estiva “Gatto matto” ed adesso membro della band di Propaganda ha deciso di raccontare cosa gli sia successo.

A quanto pare, infatti, il musicista (che è anche ristoratore, visto che possiede un ristorante) verrà multato per una cifra veramente importante.

15.000 euro: a “tradirlo” è stata un’amica: ecco che cosa è successo.

Roberto Angelini, il ristorante gli costa 15.000 euro: ecco cosa è successo al cantante di Gatto Matto

“Questa non è la faccia del musicista che siete abituati a conoscere.

Questa è la faccia di un ristoratore (si, ho un ristorante) che ha appena scoperto di essere stato denunciato da un’“amica” alla guardia di finanza.”

Inizia così il lungo sfogo sui social del cantante e musicista (oltre che proprietario di ristorante) Roberto Angelini.

A quanto pare, infatti, il musicista ha ricevuto una brutta sorpresa nei giorni scorsi: una persona a lui vicina lo avrebbe denunciato alla Guardia di Finanza.

“Dopo un anno di sacrifici per non chiudere cercando di limitare al massimo il ricorso alla cassa integrazione per i miei dieci dipendenti (visti i tempi biblici).

Ho comprato un furgoncino per le consegne e fatto lavorare amici che avevano bisogno.

Mi sono indebitato per pagare i fornitori.

Ho resistito con i ristori evidentemente inadeguati.

Non avendo uno spazio all’aperto sto facendo i salti mortali per allestirne uno al volo.

E poi…

15 mila euro di multa per lavoro in nero.”

Quindicimila euro per non aver messo in regola i lavoratori che, in questo periodo di crisi, Roberto Angelini ha deciso di far lavorare per il suo esercizio commerciale senza un contratto.

La questione, di certo, è controversa: Angelini racconta di un passato limpido sotto il punto di vista legislativo ma anche della difficoltà di affrontare restrizioni ed emergenza sanitaria.

Le parole di Roberto Angelini sui social

“A me… Che ho avuto sempre tutti in regola e non essendo del mestiere, non avrei neanche saputo come fare.

Capisco tutto, capisco le giuste lotte per riconoscere i diritti dei rider che lavorano per grandi multinazionali del delivery, ma un piccolo imprenditore cosa avrebbe potuto fare?

Mi sembrava pure di fare del bene. Pensa te. Pagherò, non è questo il punto.

E se non avessi potuto pagare?

Per colpa di una pazza incattivita dalla vita sarei stato costretto a chiudere e mandare a spasso 10 persone.”

Lo sfogo del cantante è lungo e particolareggiato; Roberto racconta che l’anno è stato lungo e terribile ma svela anche dei dettagli che fanno certamente riflettere.

“E poi, pensavo, se avessero agevolato le assunzioni, almeno in questo anno assurdo in cui tanti si sono dovuti inventare un lavoro volante, avrei segnato tutti quelli che sono passati a fare delle consegne, anche per un giorno.”

In primis l’idea che ci sia più di una persona che ha lavorato per lui in nero, il fatto che lui sia un piccolo imprenditore e l’idea, poi, che, facendo lavorare in nero i suoi amici, stesse facendo del bene.

Angelini chiama anche la persona che l’ha denunciato una “pazza incattivita” e, nelle frasi finali parla del “tradimento” ricevuto dalla presunta amica.

“Gli occhi lucidi non sono per la multa ma per il tradimento ricevuto da una presunta amica che ha mangiato e dormito a casa mia. Che mi confidò che aveva bisogno di soldi e io pensai bene di aiutarla.

Che stronzo che sono. Non imparerò mai.”

La reazione sui social al post di Instagram e di Facebook del cantante di Gatto Matto

Il post ha scatenato un lungo dibattito ed ha fatto il pieno di commenti e di reazioni, sia su Facebook che su Instagram.

Di certo sono in tantissimi i supporter che hanno mostrato il loro affetto ad Angelini: sotto il suo profilo Instagram, infatti, una sfilza di personaggi famosi lo supporta e lo abbraccia.

Positivi anche i commenti di tantissimi fan, addolorati e dispiaciuti per la sua brutta esperienza.

Non mancano, però e forse giustamente, anche le critiche e le riflessioni più stratificate.

C’è chi definisce una delusione vedere il cantante parlare con tanta leggerezza di atteggiamenti sbagliati e chi trova assurdo che abbia deciso di lamentarsi con un post pubblico.