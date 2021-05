Chi è il fidanzato di Barbara D’Urso? Ormai le indiscrezioni circolano e tutti hanno occhi solo per lei e per Francesco Zangrillo: la storia.

Che siate fan o detrattori della conduttrice di Domenica Live, di certo non vi mancherà la curiosità riguardo la sua vita privata.

Barbara D’Urso, infatti, ha fondato una carriera sul gossip e sulle vite degli altri ma… condivide veramente poco della sua vita intima!

Ultimamente, quindi, le indiscrezioni sul suo presunto compagno, confermate da foto e da gossip, hanno fatto veramente impazzire il web.

Ma chi sarebbe la nuova fiamma di Barbara D’Urso?

Barbara D’urso, il fidanzato è Francesco Zangrillo? Le foto e le indiscrezioni degli amici

Conferme ufficiali ancora non ne sono arrivate e le foto, anche se esistono, sono state scattate in una situazione di convivialità, con altre persone.

Meglio mettere in chiaro, quindi, che per ora il fidanzato di Barbara D’Urso rimane un mistero che, di certo, appassiona molti!

A far oscillare l’ago della bilancia verso la parola “fidanzato” sono, però, le dichiarazioni di Roberto Alessi, direttore di Novella2000 e amico intimo della D’Urso.

Il giornalista parla con sicurezza del rapporto tra la conduttrice di Domenica Live e Francesco Zangrillo ed ha fatto delle dichiarazioni decisamente interessanti.

“Un uomo – e che uomo! -, pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così refrattario ad apparire, che di loro foto insieme non se ne trovano. Peccato. Bello, alto, biondo, si chiama Francesco Zangrillo ed è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset”

Le foto diffuse da Oggi, poi, dovrebbero fugare ogni dubbio e confermare queste dichiarazioni.

A quanto pare, infatti, i paparazzi avrebbero “beccato” Zangrillo alla festa di compleanno per pochi intimi di Barbara D’Urso ma, oltre questo, ci sarebbe anche di più!

La macchina di Zangrillo sarebbe stata avvistata sotto casa della conduttrice anche il giorno dopo: insomma, c’è chi direbbe che due indizi fanno una prova!

(Ma i due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni e, quindi, non possiamo assicurarvi nulla).

Chi è Francesco Zangrillo il (probabile) compagno di Barbara D’Urso

Di lui si sa poco e niente e quello che si sa è molto aleatorio.

Francesco Zangrillo è un assicuratore che opera a Milano, lontano dal mondo dello show-business e del gossip.

Il suo nome, però, venne associato ad un fatto curioso e cioè alle 300 rose rosse inviate da un ammiratore segreto ad Elisabetta Gregoraci.

La show-girl ringraziò chi le aveva mandato le rose sui social ed il nome di Francesco Zangrillo è stato associato al misterioso amante segreto.

Al tempo, però, Zangrillo si affrettò a stabilire che lui, con la Gregoraci, non c’entrava proprio niente.

Dal suo profilo Instagram, ora blindato, Zangrillo aveva commentato l’avvenimento con una stories nella quale scriveva:

“Per rispetto della verità: non corteggio e non ho inviato fiori alla signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza“.

Che sia proprio Barbara D’Urso, quindi, la donna che Francesco Zangrillo ama profondamente?

Le foto, le indiscrezioni di Alessi e le coincidenze di vedere i due sempre insieme puntano in questa direzione: quando scopriremo la verità?