Gli eliminati alla semifinale di Amici 20 Tancredi e Serena fanno il loro ritorno sui social. Ecco le loro prime dichiarazioni

Il cantante Tancredi e la ballerina Serena, purtroppo, non hanno avuto modo di accedere alla finale di Amici 20, essendo stati eliminati durante la penultima puntata di sabato scorso. Nonostante ciò, il talento dei due giovani artisti è lampante, tanto che i rispettivi maestri (Alessandra Celentano per la danzatrice e Arisa per il cantautore) hanno sempre creduto moltissimo in loro.

La conduttrice del talent show Maria De Filippi, ha comunicato a entrambi la loro uscita di scena con il suo solito garbo, facendo comprendere loro come quella non sarebbe stata affatto una sconfitta bensì un punto di partenza per le loro splendide carriere future.

Serena e Tancredi dal canto loro sono apparsi consci della grande opportunità che hanno avuto e quindi si ritengono soddisfatti di dove sono arrivati. “Posso dire che è stato pazzesco. Era una cosa che volevo da tanto e sono felice. Sono contenta di aver raggiunto qualcosa al mio bagaglio personale. Questa è una cosa grande che mi è capitata. Penso di aver acquistato tantissimo e mi porterò questa esperienza per sempre“, queste le parole della danzatrice a conclusione del suo percorso.

Anche Tancredi si è detto contento del percorso fatto fino a quel momento: “sono felice sono più sereno. Volevo ringraziarti Maria, perché hai visto qualcosa in me. Sei stata una delle prima a vederci qualcosa. Capire che quello che faccio piace a una del tuo calibro mi ha fatto molto piacere“.

Amici 20, Serena e Tancredi tornano sui social: le dichiarazioni

A seguito dei commenti “a caldo” post eliminazione, i due giovani talenti sono tornati anche sui propri rispettivi account social.

Il cantante Tancredi ha pubblicato una simpaticissima Instagram story in cui appare sorridente mentre sopra di lui compare la scritta “I’m back” ossia “Sono tornato”.

La ballerina Serena invece ha condiviso con i followers di Instagram un post nel quale compare il video di una coreografia da lei ballata, corredata da una caption in cui scrive: “Ciao a tutti, grazie infinitamente per il supporto e per l’affetto che ho ricevuto. Siete stati in tantissimi, anche in studio con me prima di esibirmi. Siete stati meravigliosi, e mi sono sentita amata . Spero di continuare con voi il mio percorso e di rendervi orgogliosi sempre…. vi adoro. Grazie grazie grazie. Ho il cuore che mi scoppia di gioia!”

