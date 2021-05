Oggi a Uomini e Donne va in onda la scelta di Massimiliano, tronista romano, indeciso tra Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto. Ecco chi ha scelto

Il tronista romano Massimiliano Mollicone è entrato a far parte di Uomini e Donne subito dopo Natale. Biondo, sorridente e molto schietto è arrivato alla scelta ed è pronto per iniziare la sua nuova storia d’amore.

Ecco chi ha scelto tra Eugenia e Vanessa e scopriamo la risposta della corteggiatrice

La scelta di Massimiliano e le reazioni delle corteggiatrici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

- Advertisement -

Massimiliano è arrivato al giorno della scelta con due ragazze completamente diverse: Vanessa e Eugenia.

Vanessa è toscana, ma ha l’obbiettivo di trasferirsi a Roma il prima possibile. Ha una forte passione per la moda e non vede l’ora di avere dei bambini. Nonostante l’ultima sua relazione sia stata molto dolorosa e morbosa è pronta a ributtarsi a capofitto nell’amore.

Eugenia viene da Trento ed è molto più riservata. Nel programma ha raccontato di essere figlia di genitori separati e per questo ha sofferto molto nel suo passato. Non si fida molto e ha palesato più volte di non sopportare l’altra corteggiatrice.

Ed eccoci alla scelta. Massimiliano è molto teso e agitato e soprattutto ha paura di ricevere un no.

Entra in studio vestito con lo smoking e Gianni Sperti commenta: “Non vedo nessuna delle corteggiatrici molto convinta del sì” giusto per calmare il tronista già in crisi.

Scendono poi le ragazze: Vanessa in raso bianco e Eugenia con un vestito lungo di paillettes nere.

Subito dopo aver visto i momenti migliori delle esterne di entrambe e aver ringraziato tutta la produzione, le ragazze vengono allontanate dallo studio e Massimiliano va al centro dello studio.

Il tronista fa entrare la prima ragazza, Eugenia, e le dice subito che c’è stato un blocco tra di loro perché lei ha sempre avuto il freno a mano tirato nei suoi confronti. Spiega che lei è riuscita a prendere Massimiliano sia dal lato mentale che estetico, ma se scegliesse lei seguirebbe la mente e non il cuore. Il tronista però ha deciso di seguire quest’ultimo e quindi Eugenia non è la sua scelta.

Quando Massimiliano chiede di abbracciarla, la corteggiatrice glielo nega e inizia a parlare con Maria de Filippi. La conduttrice le dice che non deve iniziare a pensare di aver sbagliato qualcosa, ma Massimiliano non l’ha scelta perché Vanessa le piace di più.

E’ il turno di corteggiatrice toscana, ragazza che ha iniziato il percorso a Uomini e Donne con l’altro tronista Giacomo per poi passare contro tutti verso Massimiliano. Ancora non sa di essere la scelta di quest’ultimo.

Dopo essersi seduta, Massimiliano inizia il suo discorso. La ringrazia per essere stata sempre se stessa e le confessa che a un certo punto del suo percorso ha avuto dei dubbi: non sapeva se fare quel passo in più verso di lei o meno.

Allora ha deciso di ragionare con la testa, senza il cuore cercando di far finta di niente. Ma nell’ultimo periodo, Massimiliano tornava sempre a casa con mille pensieri e tra questo quello di essere certo che la sua scelta fosse Vanessa.

“Mi sono detto anche che dovevo sceglierti se ti va” dice il tronista e Vanessa in lacrime risponde subito di Sì.

Iniziano a baciarsi sotto una cascata di petali di rose rosse, pronti a uscire dallo studio di Uomini e Donne felici e innamorati