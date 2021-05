Manuel Aspidi, ex concorrente di Amici di Maria de Filippi, fa coming out a Ogni Mattina e racconta come ha reagito la sua famiglia

Manuel Aspidi è un ex concorrente di Amici di Maria de Filippi; il ragazzo partecipò nell’edizione del 2006/2007 come cantante e venne amato da tutti.

Oggi è stato invitato nel programma Ogni Mattina diretto da Adriana Volpe alle 9:45 su TV8 per sponsorizzare il suo nuovo disco Soli a metà 2.0.

Durante l’intervista, Manuel fa coming out a livello pubblico. Vediamo come sta e scopriamo quale è stata la reazione della famiglia alla dichiarazione

Manuel Aspidi, ex concorrente di Amici, dichiara pubblicamente “Sono gay”

Manuel Aspidi, durante l’intervista di Adriana Volpe a Ogni Mattina, rivela la sua vera identità.

“Io non sono sbagliato” esclama inizialmente il cantante e “non lo sono le altre persone come me“.

“Sono gay” dichiara il ragazzo molto deciso e determinato. Vuole far capire che l’omosessualità è una cosa normale e che nessuno è da solo a combattere gli omofobi.

Adriana domanda subito al cantante quale è stata la reazione della famiglia e lui risponde “Ho una famiglia molto open mind” e soprattutto che l’ha accettato subito. Il rapporto familiare non è cambiato dopo la rivelazione, ma sapeva che era importante dirglielo.

La madre di Manuel non era affatto sorpresa del coming out: “Io sapevo che eri speciale fin da quando eri piccolo” gli ha detto nel momento in cui si è dichiarato e ha aggiunto “Un genitore lo sa“.

La conduttrice allora domanda a chi l’abbia detto per primo e come ha reagito. Manuel spiega che le persone di cui si poteva fidare di più in quel momento e che non lo avrebbero assolutamente giudicato erano i suoi amici.

Come si aspettava Manuel, le amiche hanno dimostrato di essere fedeli, spronandolo a dirlo ai suoi genitori il prima possibile. Loro sapevano che la famiglia lo avrebbe accettato e che non avrebbe avuto nessuna ripercussione.

Dopo un periodo, Manuel ha trovato il coraggio e adesso può essere libero di amare chi vuole senza nasconderlo.

In un periodo in cui la legge DDL Zan non è ancora stata accettata, uomini come Manuel e famiglie come la sua rassicurano tutte quelle persone che stanno cercando il coraggio di fare anche loro questo passo