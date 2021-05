Sei anche tu uno dei segni più timidi di tutto lo zodiaco? Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo: ecco chi sono i primi cinque!

Se sei veramente una delle persone più timide che ci sono in tutto lo zodiaco, di certo questa classifica ti farà venire i capelli dritti.

Ma come, proprio tu che sei così timido “esposto” in una classifica? Brr, che paura!

Di certo, però, sapere quali siano i segni che è meglio approcciare con calma, senza metterli in difficoltà con esternazioni troppo grandi è utilissimo.

Se ti trovi in questa classifica, ti basterà mandarla a chi ti conosce senza dire niente: capiranno da soli come comportarsi con te!

I segni più timidi dello zodiaco: ecco le prime cinque posizioni in classifica

Ma quanto sei timido? Questa domanda, siamo sicuri, ti ha tormentato per anni e anni della tua vita.

Generalmente, essere timidi, vuol dire essere presi di mira proprio per primi!

- Advertisement -

I segni più estroversi dello zodiaco, infatti, non vedono l’ora di parlarti, di metterti a tuo agio e di dire a tutti che nonostante tu sia timido… sei amico loro!

Che tortura, vero?

Bene, abbiamo la soluzione per te: la classifica dei segni più timidi dello zodiaco è qui per aiutarti!

LEGGI ANCHE –> Quali sono i segni più egoisti di tutto lo zodiaco? Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo

Tutti ti dicono che sei troppo timido e che dovresti parlare di più e tu non ce la fai veramente più?

Bene, adesso non dovrai far altro che mostrare loro questo articolo, con la classifica dei cinque segni più timidi di tutto lo zodiaco.

Non solo non avrai più bisogno di spiegarti ma spiegheremo anche perché sei timido e come dovrebbero comportarsi gli altri con te.

Insomma, non è colpa tua: lo dice l’oroscopo se sei timido! Pronto a scoprire le prime cinque posizioni della classifica?

Capricorno: quinto posto

Il Capricorno si posiziona all’ultimo posto della nostra classifica. Questo segno, soprattutto quando si trova in mezzo a persone che non conosce, è molto silenzioso e poco chiacchierone.

Di certo non fa quasi mai un’ottima prima impressione!

Il Capricorno è un segno che ha bisogno di tempo per ambientarsi: inutile cercare di “spingerlo” ad uscire dal suo guscio. Penserà solo che state cercando di metterlo imbarazzo!

Scorpione: quarto posto

Anche lo Scorpione è uno dei segni più timidi che ci sono nello zodiaco.

Lo Scorpione, infatti, è uno dei segni che ha molta di fare una figuraccia di fronte agli altri e che, quindi, cerca sempre di mantenere un basso profilo.

Lo Scorpione aspetta di capire quali siano le persone che lo circondano e la situazione prima di muoversi con disinvoltura.

Il suo modo di fare, silenzioso e contegnoso, si incrina quando qualcuno cerca di fare il “compagnone” con lui e di certo lo Scorpione non dimentica chi lo ha messo in imbarazzo!

Cancro: terzo posto

Anche il Cancro, per quanto possa sembrare strano, è uno dei segni più timidi che ci sono nello zodiaco.

Questo segno guadagna il primo gradino del podio grazie alla sua timidezza… eccessiva!

Il Cancro è molto consapevole dei suoi limiti e del fatto che l’imbarazzo che prova potrebbe essere d’impaccio agli altri.

Per questo motivo, quindi, in situazioni sociali o ai primi appuntamenti, il Cancro fa sempre una figura veramente terribile. Straparla, ride fortissimo e si agita molto: e pensare che è tutto a causa della sua timidezza!

Toro: secondo posto

Il Toro si classifica quasi al primo posto nella lista dei segni più timidi. Questo segno, infatti, si trova spesso in imbarazzo anche nel fare le cose più semplici e, per questo motivo, finisce per trasformare gran parte della sua vita in una fatica di Ercole!

Invece di cercare di semplificargli la vita, meglio lasciare al Toro i suoi spazi aspettando che sia lui a venire da voi quando ha bisogno di qualcosa.

Il Toro è un segno sempre in perenne e costante imbarazzo: dovete conoscerlo bene prima di essere sicuri che si trovi a suo agio con voi!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più timidi di tutto lo zodiaco

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

I Pesci, lo abbiamo detto tante volte, tendono a vivere in un mondo di fantasia tutto loro dal quale difficilmente si distaccano.

Spesso, infatti, i Pesci si trovano decisamente in imbarazzo in situazioni estremamente sociali, soprattutto perché non seguono sempre il discorso!

I Pesci, quasi per una specie di difesa personale, tendono a non ascoltare quello che dicono gli altri all’inizio… tanto sanno sempre come entrare in sintonia con le singole persone!

Quando vi trovate, però, in un grande gruppo insieme ad un nato sotto il segno dei Pesci è meglio lasciare che siano loro a venire da voi. Evitate di stressarli con troppe domande!